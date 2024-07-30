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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi

Fenerbahçe Kulübü’nün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulübün mevcut asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi. Yıldırım, ifade işleminin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 16:19 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 16:23
Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi

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Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen ve Ali Koç'un zaferi ile sonuçlanan Fenerbahçe başkanlığı seçimi sürecinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım, mevcut asbaşkan Acun Ilıcalı hakkında çok çarpıcı açıklamalarda ve iddialarda bulunmuştu.

Aziz Yıldırım, seçim sürecinde Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklenmiştiAziz Yıldırım, seçim sürecinde Acun Ilıcalı'ya sert sözlerle yüklenmişti

ILICALI ŞİKAYETÇİ OLDU

Konuyu yargıya taşıyan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Yıldırım, ifade işleminin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrasında şikayetçi olduAcun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrasında şikayetçi oldu

NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler." ifadelerini kullanmıştı.

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