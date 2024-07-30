Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın sözleri sonrasında şikayetçi oldu

NE OLMUŞTU?



Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler." ifadelerini kullanmıştı.