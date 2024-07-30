Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi

Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen ve Ali Koç'un zaferi ile sonuçlanan Fenerbahçe başkanlığı seçimi sürecinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım, mevcut asbaşkan Acun Ilıcalı hakkında çok çarpıcı açıklamalarda ve iddialarda bulunmuştu.
Geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen ve Ali Koç'un zaferi ile sonuçlanan Fenerbahçe başkanlığı seçimi sürecinde eski başkanlardan Aziz Yıldırım, mevcut asbaşkan Acun Ilıcalı hakkında çok çarpıcı açıklamalarda ve iddialarda bulunmuştu.
ILICALI ŞİKAYETÇİ OLDU
Konuyu yargıya taşıyan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Yıldırım, ifade işleminin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
NE OLMUŞTU?
Aziz Yıldırım, daha önce yaptığı bir açıklamada "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler." ifadelerini kullanmıştı.