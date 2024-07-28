Volkan Bayarslan’a büyük şok! Süper Lig’de maç yönetemeyecek

2024-2025 sezonunda maç yönetecek hakemler MHK tarafından açıklanmıştı. Listede yer alan Volkan Bayarslan hakkında önemli ve çaprıcı bir gelişme yaşandı.

TFF listesinde yer alan Volkan Bayarslan, FIFA atletik testini geçemediği için ikinci teste kadar Süper Lig'de görev alamayacak. Geçen sezonun tartışılan hakemlerinden birisi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdülkadir Bitigen hakem listesine alınmamıştı.