"Bu, TR Madde 4.1'de talep edilen ve yarışma boyunca her zaman uyulması gereken asgari ağırlığın 1,5 kg altında olduğundan, konuyu değerlendirmeleri için hakemlere iletiyorum."

Araba FIA iç ve dış tartılarında tekrar tartıldı ve ağırlık 796,5 kg idi. Dış ve iç tartıların kalibrasyonu yarışmacı tarafından onaylandı ve tanıklık edildi.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "TR Madde 6.5.2'nin yerine getirilmesi nedeniyle, ekibin uygunluk belgelerinde sunduğu boşaltma prosedürüne göre araç tam olarak boşaltılmamıştır.

George Russell diskalifiye edildi

Yarış hakemlerinin kararının açıklanmasından önce konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, takımın sonucu kabul edeceğini ancak özellikle Russell için bu sonucu kabullenmenin zor olacağını söyledi.

"Eğer görevliler bize karşı karar verirse, bunu kabullenmek zorundayız," dedi Wolff. "Olan bu, hata oldu."

Takım Müdürü Wolff şunları ekledi: "Bundan ders çıkarmalıyız. Bir takım olarak alınacak daha çok olumlu şey var, açıkçası George için bu büyük bir darbe."

Formula 1'de bir sonraki adres Hollanda olacak.