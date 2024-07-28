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Formula 1 Belçika (GP) Grand Prix'inde zafer Lewis Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Belçika Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı ancak yarıştan diskalifiye edildi. Belçika'nın Stavelot kentindeki Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen yarışta zafer aynı takımdan Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın oldu.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 17:27 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 20:14
Formula 1 Belçika GP Grand Prix’inde zafer Lewis Hamilton’ın

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Formula 1'de sezonun 14'üncü yarışı Belçika'da düzenlendi. 10 marka ve 20 pilotun cuma gününden bu yana büyük mücadele verdiği yarışı Mercedes pilotu George Russell kazandı fakat hakkında diskalifiye kararı verilince birincilik takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın oldu.

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Belçika'da kıran kırana geçen yarışta George Russell birinciliği elde etti ancak sonrasında diskalifiye edildi. Kazanan, takım arkadaşı Lewis Hamilton olarak açıklandı. Yarışta ikinci sırayı Oscar Piastri alırken üçüncü Charles Leclerc ve dördüncü Hollandalı pilot Max Verstappen oldu.

Belçika'da kıran kırana bir yarış yaşandıBelçika'da kıran kırana bir yarış yaşandı

DİSKALİFİYE KARARI ÇIKTI

George Russell, yarış sonrasında Mercedes'inin düşük ağırlıkta olduğunun anlaşılması üzerine Belçika Grand Prix'si sonucundan diskalifiye edildi, bu da takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın galip gelmesi anlamını taşıyordu.

Russell, sert lastiklerini damalı bayrağa kadar sıkı tutarak ve Hamilton'ı yarım saniye geride bırakıp tek pit stop stratejisiyle yarışta zafere ulaşmıştı. Ancak yarışın ardından yayınlanan Teknik Delege Raporu'nda, aracın ilk etapta 798 kg'lık minimum ağırlığa uygun olduğu belirtilirken, daha sonra 2,8 litre yakıtın boşaltıldığı belirtildi.

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Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi: "TR Madde 6.5.2'nin yerine getirilmesi nedeniyle, ekibin uygunluk belgelerinde sunduğu boşaltma prosedürüne göre araç tam olarak boşaltılmamıştır.

Araba FIA iç ve dış tartılarında tekrar tartıldı ve ağırlık 796,5 kg idi. Dış ve iç tartıların kalibrasyonu yarışmacı tarafından onaylandı ve tanıklık edildi.

"Bu, TR Madde 4.1'de talep edilen ve yarışma boyunca her zaman uyulması gereken asgari ağırlığın 1,5 kg altında olduğundan, konuyu değerlendirmeleri için hakemlere iletiyorum."

Görevlilere sevk edildikten sonra, Russell'ın yarıştan diskalifiye edildiği doğrulandı. Böylece Hamilton P1'e yükselirken, Oscar Piastri ikinciliğe, Charles Leclerc ise üçüncülüğe yükseldi.

George Russell diskalifiye edildiGeorge Russell diskalifiye edildi

Yarış hakemlerinin kararının açıklanmasından önce konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, takımın sonucu kabul edeceğini ancak özellikle Russell için bu sonucu kabullenmenin zor olacağını söyledi.

"Eğer görevliler bize karşı karar verirse, bunu kabullenmek zorundayız," dedi Wolff. "Olan bu, hata oldu."

Takım Müdürü Wolff şunları ekledi: "Bundan ders çıkarmalıyız. Bir takım olarak alınacak daha çok olumlu şey var, açıkçası George için bu büyük bir darbe."

Formula 1'de bir sonraki adres Hollanda olacak.

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