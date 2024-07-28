Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında hedefini beşinci yıldız olarak belirleyen Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Avusturya kampını tamamlayan Cimbom, Beşiktaş maçı ile başlayacak zorlu maraton için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Galatasaray hazırlık kampının son maçında Parma'ya 2-0 yenildi
Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, son hazırlık maçında Parma'ya 2-0 yenildi. Cimbom, Hernani ve Dennis Man'ın gollerine engel olamadı.
Okan Buruk orta saha transferini dört gözle bekliyor
OKAN BURUK'TAN TRANSFER MESAJI
Milli takımdan dönen futbolcular ve Parma ile oynanan hazırlık maçı hakkında konuşan Okan Buruk, "Burada iki maç planlamıştık. Buranın özelliği milli oyuncuların bize katılması. Bazıları hazır geldi, bazıları tam hazır gelmedi. Çok yüksek bir maç sayısı oynadılar. 15 günlük tatil sonrası buraya geldiler. Onları psikolojik ve fiziksel olarak hazır hale getirmek istiyoruz. Hem onlar hem de Icardi için. Icardi bugün maçın uzun süresinde yer aldı. Onlar için iyi bir antrenman oldu. Maça gelirsek ilk yarı daha derli topluyduk. Kaybettiğimiz toplar ilk yarı daha azdı. İkinci yarı bunların sayısı artınca çok fazla pozisyon verdik. Bir önceki maçı kazanmıştık. Önceki maç daha yüksek tempodaydı. İstediğimiz gibi bir kamp oldu. Haftaya oynayacağımız Süper Kupa maçına performans olarak daha iyi bir şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.