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Galatasaray transferde yıldıza doymuyor! Cimbom yine ters köşe yaptı

Yeni sezonun hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya giden Galatasaray kampa nokta koydu. Cimbom, Süper Kupa'nın yanı sıra sezonun tamamına kendi tesislerinde hazırlanacak. İlk hedef ise Beşiktaş karşılaşması. Bugüne kadar 3 oyuncuyu kadrosuna katan Aslan, orta saha için de elini çabuk tutuyor. Yönetim, teknik heyetten gelen raporu doğrultusunda flaş bir ismi listesine ekledi ve girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 16:02 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 16:03
Galatasaray transferde yıldıza doymuyor! Cimbom yine ters köşe yaptı

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Üst üste elde ettiği 2 şampiyonluk sonrasında hedefini beşinci yıldız olarak belirleyen Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Avusturya kampını tamamlayan Cimbom, Beşiktaş maçı ile başlayacak zorlu maraton için transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray hazırlık kampının son maçında Parma'ya 2-0 yenildiGalatasaray hazırlık kampının son maçında Parma'ya 2-0 yenildi

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, son hazırlık maçında Parma'ya 2-0 yenildi. Cimbom, Hernani ve Dennis Man'ın gollerine engel olamadı.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Okan Buruk orta saha transferini dört gözle bekliyorOkan Buruk orta saha transferini dört gözle bekliyor

OKAN BURUK'TAN TRANSFER MESAJI

Milli takımdan dönen futbolcular ve Parma ile oynanan hazırlık maçı hakkında konuşan Okan Buruk, "Burada iki maç planlamıştık. Buranın özelliği milli oyuncuların bize katılması. Bazıları hazır geldi, bazıları tam hazır gelmedi. Çok yüksek bir maç sayısı oynadılar. 15 günlük tatil sonrası buraya geldiler. Onları psikolojik ve fiziksel olarak hazır hale getirmek istiyoruz. Hem onlar hem de Icardi için. Icardi bugün maçın uzun süresinde yer aldı. Onlar için iyi bir antrenman oldu. Maça gelirsek ilk yarı daha derli topluyduk. Kaybettiğimiz toplar ilk yarı daha azdı. İkinci yarı bunların sayısı artınca çok fazla pozisyon verdik. Bir önceki maçı kazanmıştık. Önceki maç daha yüksek tempodaydı. İstediğimiz gibi bir kamp oldu. Haftaya oynayacağımız Süper Kupa maçına performans olarak daha iyi bir şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söylediOkan Buruk yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi

Yorgun oyuncuların olduğunu söyleyen Buruk, "Bazı mevkilerde oyuncularımız çok fazla değil. Yorgunluğu yüksek olan oyuncularımız vardı. Onları korumak istedik. Benim en istemediğim şey sakatlık. Sakatlık yaşamamak için birçok oyuncumu değiştirdim. Bazı mevkilerde geçici çözümler yaptık" şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un yıldız oyunculardan beklentisi yüksekOkan Buruk'un yıldız oyunculardan beklentisi yüksek

Icardi, Ziyech ve Zaha'nın sezon öncesi kamp görmesinin önemine vurgu yapan Okan Buruk, "Oyuncularımın hepsi çok iyi, önemli, büyük oyuncular. Burada bütün oyuncularıma süre vermek istedim. Yusuf Demir'in antrenman performansı geçen senelerin çok daha üstünde. Icardi'nin, Ziyech'in, Zaha'nın kamp görmesi çok önemliydi" dedi.

Okan Buruk farklı profilde bir isim istiyorOkan Buruk farklı profilde bir isim istiyor

Çok beklenen orta saha transferi hakkında da konuşan Okan Buruk şunları söyledi; "Çok iyi kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımı korumak çok önemliydi. Sağ bek ve orta sahadaki rekabetin artması için iki isim istedik. Sağ bek transferini yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz elimizdeki oyunculardan farklı profilde bir orta saha. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Ligi'nde bizi yukarıya çekecek bir profil bakıyoruz. Eksiklik veya ayrılan oyunculara göre bir transfer daha yapabiliriz."

Galatasaray'ın şu ana kadar son transferi Elias Jelert olduGalatasaray'ın şu ana kadar son transferi Elias Jelert oldu

3 OYUNCU TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray bu sezon transferde rakiplerine nazaran daha az hareketli bir dönemden geçti. Takıma geçen sezon katılan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak yeniden sözleşme imzalandı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi ile el sıkışıldı. Böylelikle iki yıldızla kadro güçlendi. Guela Doue için çok bastıran yönetim, istekler abartılı seviyeye gelince süreçten vazgeçerek Elias Jelert'i renklerine bağladı.

Michy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacakMichy Batshuayi gollerini Galatasaray için atacak

SIRA GELDİ ORTA SAHAYA

Teknik Direktör Okan Buruk'un sezon sonunda takviye istediği 3 bölgenin ikisine transfer yapıldı. Forvete Batshuayi, sağ beke de Elias Jelert getirildi. Orta sahada ise oyun seviyesini yukarı çıkarabilecek bir futbolcu aranıyor.

Galatasaray Wendel konusunda Zenit'i ikna etmiş değilGalatasaray Wendel konusunda Zenit'i ikna etmiş değil

WENDEL ŞU AN İÇİN OLUMSUZ

Sarı kırmızılı ekibin bu mevkideki ilk adayı Wendel olmuştu. Sambacı için kulübü Zenit ile yapılan pazarlıklarda henüz olumlu bir dönüş alınamadı.

Wendel Galatasaray'ın transferdeki ilk adayıWendel Galatasaray'ın transferdeki ilk adayı

Wendel, Rubin Kazan'ı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunarak "Umarım tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim" ifadelerini kullandı. Yıldız ismin bu açıklaması Zenit'te kalacağı şeklinde yorumlandı.

Teknik Direktör Okan Buruk transferleri bekliyorTeknik Direktör Okan Buruk transferleri bekliyor

FARKLI İSİMLER GÜNDEMDE

Orta sahadaki oyun planını sahaya yansıtarak fark yaratmak isteyen Teknik Direktör OKan Buruk, birçok oyuncunun adını yönetmeye iletmeye devam ediyor. Birçok ülkede izlenen futbolcular hakkında görüş alışverişleri yapılarak alınması konusunda pazarlıklar gerçekleştiriliyor.

Gustavo Hamer'in çifte vatandaşlığı bulunuyorGustavo Hamer'in çifte vatandaşlığı bulunuyor

HAMER BOMBASI

Galatasaray orta saha alternatiflerinden birisini daha İngiltere'den buldu. Cimbom, Championship'te performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Hollanda ve Brezilya vatandaşı Gustavo Hamer'i listesine ekledi. Görüşmeler de başladı.

Gustavo Hamer Hollanda pasaportu da taşıyorGustavo Hamer Hollanda pasaportu da taşıyor

12 GOLDE ADI VAR

Sheffield United'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 40 maçta 5 gol atıp 8 de asist yapma başarısı gösterdi. Ön liberodan 10 numaraya kadar orta sahanın merkezinde oynayabiliyor.

Gustavo Hamer'in güncel piyasa değeri 15 milyon euroGustavo Hamer'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro

Gustavo Hamer'in kulübü ile 2027'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.

Gustavo Hamer kariyerinde birçok takımda oynadıGustavo Hamer kariyerinde birçok takımda oynadı

Kariyerine Hollanda'da başlayan Hamer, bölgesel takımlarda oynadıktan sonra ADO Den Haag alt yapısına transfer oldu. Meerburg'un geç takımına geçiş yaptı. Feyenoord'da A takıma kadar yükseldi. 2017'de şehrin bir diğer takımı Dordrecht'e kiralandı. 2018'de ise 765 bin euro karşılığında PEC Zwolle'ye satıldı. 2020'de Covenrtry City kendisi için 4.5 milyon euroyu kasasından çıkardı. 3 sene oynadığı takımından geçen sene 17.30 milyon euro bonservis karşılığında ayrıldı.

Gustavo HamerGustavo Hamer

Hamer'in kariyerinde 1 Hollanda Ligi ve 1 Hollanda Süoer Kupası bulunuyor.

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