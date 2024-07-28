Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlamaya çalışacak Sırada forvet hamlesi vard ve yine bir dünya yıldızı için girişimler başladı. Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'nin bonservisi 19.5 milyon euro karşılığında alındı.

Mario Branco transferi büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi Sportif Direktör Marco Branco, transferin yüzde 95'ini tamamladıklarını duyurmuştu. Sıra orta sahaya geldi. Birçok ismin yer aldığı listeye dünya devinin istediği yıldız da eklendi.

Fenerbahçe Manu Kone'yi istiyor Sander Berge ile görüşen yönetim olumsuz bir sonuç alınmasına karşın alternatiflerini de belirledi. Onlar arasında Manu Kone de var. Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulunduldu.

Manu Kone 2024 Paris Olimpiyatları'nda Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya, şartlar için araştırma yapmaya başladı. Şartlar oluşursa resmi teklif yapılacak.