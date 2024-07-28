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Fenerbahçe dünyada ses getirecek! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Sarı lacivertliler sezon sonunda şampiyonluk elde etmek ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. Diğer yandan Avrupa'da da hedef gidilebilecek en üst tura kadar mücadele vermek. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Listeye her geçen gün farklı bir isim ekleniyor ve gelecek vaat eden yıldız için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 18:14 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 18:17
Fenerbahçe dünyada ses getirecek! Yıldız oyuncu için girişimler başladı

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Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Fenerbahçe, kadrosuna yaptığı takviyelere yenilerini eklemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler birçok dünya yıldızını listesinde bulunduruyor. O isimlerden biri daha ortaya çıktı.

Jose Mourinho transferde aktif rol oynuyorJose Mourinho transferde aktif rol oynuyor

Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmeyi arzulayan Kanarya, hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönettiği operasyonda şu ana kadar 6 futbolcu imza attı.

Levent Mercan Fenerbahçe'nin ilk transferi olduLevent Mercan Fenerbahçe'nin ilk transferi oldu

Sezonun ilk transferi Levent Mercan'dı. Karagümrük'te yıldızını parlatan gurbetçi futbolcu, bonservisi ödenerek alındı. Böylelikle sol bek rotasyonu için önemli bir hamle yapıldı.

Çağlar Söyüncü'nün bonservisi alındıÇağlar Söyüncü'nün bonservisi alındı

İkinci imza ise Çağlar'dan geldi. Deneyimli stoper geçen sezonu kiralık geçirdiği takımına bu kez bonservisli oyuncu olarak katıldı. Milli stoper için 8.5 milyon euro ödeneceği duyuruldu.

Jose Mourinho transfer listesinde birçok ismi bulunduruyorJose Mourinho transfer listesinde birçok ismi bulunduruyor

Bir süre sessiz kalan Fenerbahçe'de bulutlar 3 transferle dağıldı.

Cenk Tosun Fenerbahçe'ye transfer olduCenk Tosun Fenerbahçe'ye transfer oldu

Birçok Beşiktaş tarafına göre siyah beyazlıların efsaneleri arasında yerini alan Cenk Tosun'un kulübünden ayrılması sonrası el sıkışıldı.

Oğuz Aydın Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çektiOğuz Aydın Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çekti

Alanyaspor'daki performansıyla adından söz ettiren Oğuz Aydın'ın da yeni adresi Fenerbahçe oldu.

Dusan Tadic yeni sezona iyi başladıDusan Tadic yeni sezona iyi başladı

Tadic'i 10 numarada denemek isteyen Jose Mourinho, sol kanat için Allan Saint-Maximin'i istedi. Fransız yıldız Al-Ahli'den kiralandı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlamaya çalışacakYoussef En-Nesyri Fenerbahçe'nin gol yükünü sırtlamaya çalışacak

Sırada forvet hamlesi vard ve yine bir dünya yıldızı için girişimler başladı. Sevilla'nın golcüsü Youssef En-Nesyri'nin bonservisi 19.5 milyon euro karşılığında alındı.

Mario Branco transferi büyük ölçüde tamamladıklarını söylediMario Branco transferi büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi

Sportif Direktör Marco Branco, transferin yüzde 95'ini tamamladıklarını duyurmuştu. Sıra orta sahaya geldi. Birçok ismin yer aldığı listeye dünya devinin istediği yıldız da eklendi.

Fenerbahçe Manu Kone'yi istiyorFenerbahçe Manu Kone'yi istiyor

Sander Berge ile görüşen yönetim olumsuz bir sonuç alınmasına karşın alternatiflerini de belirledi. Onlar arasında Manu Kone de var. Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Mönchengladbach'ta forma giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Manu Kone için girişimde bulunduldu.

Manu Kone 2024 Paris Olimpiyatları'ndaManu Kone 2024 Paris Olimpiyatları'nda

Menajeri ile ilk teması kuran Kanarya, şartlar için araştırma yapmaya başladı. Şartlar oluşursa resmi teklif yapılacak.

Manu Kone'yi isteyen dünya devi Manchester UnitedManu Kone'yi isteyen dünya devi Manchester United

9 milyon euro karşılığında Fransa'nın Toulouse takımından alınan Fransız orta saha değerini katlamayı başardı. Şu anda 20 milyon euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

Jose Mourinho Manu Kone'yi çok istiyorJose Mourinho Manu Kone'yi çok istiyor

6, 8 ve 10 numarada görev yapan genç yıldızı Jose Mourinho'nun da çok istediği öğrenildi...

Manu Kone 9 milyon euroya transfer olduManu Kone 9 milyon euroya transfer oldu

Geçtiğimiz sezon Alman kulübüyle 25 karşılaşmada boy gösteren Fransız orta saha 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Kulübüyle kontratı 2026'da sona eriyor.

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