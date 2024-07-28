Yeni sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Fenerbahçe, kadrosuna yaptığı takviyelere yenilerini eklemek adına çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler birçok dünya yıldızını listesinde bulunduruyor. O isimlerden biri daha ortaya çıktı.
Jose Mourinho transferde aktif rol oynuyor
Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmeyi arzulayan Kanarya, hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yönettiği operasyonda şu ana kadar 6 futbolcu imza attı.
Levent Mercan Fenerbahçe'nin ilk transferi oldu
Sezonun ilk transferi Levent Mercan'dı. Karagümrük'te yıldızını parlatan gurbetçi futbolcu, bonservisi ödenerek alındı. Böylelikle sol bek rotasyonu için önemli bir hamle yapıldı.