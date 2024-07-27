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Soykırımcı İsrail'e Paris'te de tepki! Paraguay - İsrail maçında Filistin bayraklı protesto

2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda İsrail ile Paraguay karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail'e tepki olarak Filistin bayrakları açıldı.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 00:31 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 00:37
Soykırımcı İsrail’e Paris’te de tepki! Paraguay - İsrail maçında Filistin bayraklı protesto

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Yağmur altında gerçekleştirilen açılışı ile resmen başlayan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda en çok ilgi gören branşlardan biri futbol. İsrail ile Paraguay arasında oynanan maçta tribünlerdeki taraftarlar Filistin bayrağı açtı.

İsrail'e tepki Paris'te devam ettiİsrail'e tepki Paris'te devam etti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşı D Grubu'nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu'nda mücadele etti. Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti. Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı.

İsrail - Paraguay maçında Filistin bayrakları açıldıİsrail - Paraguay maçında Filistin bayrakları açıldı

Karşılaşmadan Paraguay 4-2'lik skorla galip ayrıldı

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