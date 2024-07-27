Yağmur altında gerçekleştirilen açılışı ile resmen başlayan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda en çok ilgi gören branşlardan biri futbol. İsrail ile Paraguay arasında oynanan maçta tribünlerdeki taraftarlar Filistin bayrağı açtı.
Yağmur altında gerçekleştirilen açılışı ile resmen başlayan 2024 Paris Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda en çok ilgi gören branşlardan biri futbol. İsrail ile Paraguay arasında oynanan maçta tribünlerdeki taraftarlar Filistin bayrağı açtı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşı D Grubu'nda İsrail ile Paraguay Parc des Princes Stadyumu'nda mücadele etti. Müsabakayı izlemeye gelen bazı taraftarlar, 'Soykırım Olimpiyatları' pankartı açarak, İsrail'i protesto etti. Taraftarlar ayrıca tribünlerde Filistin bayrakları açtı.
Karşılaşmadan Paraguay 4-2'lik skorla galip ayrıldı