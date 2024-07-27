Michy Batshuayi Galatasaray'ın yeni golcüsü oldu FORVETE BATSHUAYI Mauro Icardi'nin yedeğini arayan ve zaman zaman faydalanmak isteyen Okan Buruk, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi istemiş ve yönetim de Belçikalı yıldızı bitirmişti.

Michy Batshuayi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giydi Batshuayi için yapılan KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.

Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." denildi.

Galatasaray Ziyech'in opsiyonunu kullandı ZIYECH DE KALDI Geride kalan sezonu sarı kırmızılı ekipte kiralık geçiren Hakim Ziyech için opsiyon maddesi koydurtan Galatasaray, Faslı yıldızı bedava bitirdi. Maaşını da aynı seviyede tutmayı başardı.

Hakim Ziyech geçen sezonun ardından daha fazla katkı vermeye çalışacak Faslı yıldızın transferi için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." açıklaması yapıldı.