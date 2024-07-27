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İtalya'dan Galatasaray'a tam 35 milyon euro! Yıldızlara talip yağıyor

Yeni sezonu kupalarla kapatmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılar bir yandan kadrosunu güçlendirmek isterken diğer yandan da oyuncularını elde tutmaya çalışıyor. Aslan'ın iki yıldızı İtalya'nın gündeminde yer alıyor. Toplamda 35 milyon euroluk gelir yönetimi bekliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 18:15 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 19:17
İtalya’dan Galatasaray’a tam 35 milyon euro! Yıldızlara talip yağıyor

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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye ederek 3'te 3 yapıp beşinci yıldızını takmak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray taraftarı yönetime transfer konusunda eleştirilerde bulunuyorGalatasaray taraftarı yönetime transfer konusunda eleştirilerde bulunuyor

Transferde ağır kaldığı için eleştirilen Galatasaray, şampiyon kadrosuna şu ana kadar 3 takviye yaptı.

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Süper Lig'de son dakika transferleri! 2024-25 sezonu yaz transfer döneminde alınan tüm futbolcular

Okan Buruk transferde aceleci olunmaması gerektiğini söylediOkan Buruk transferde aceleci olunmaması gerektiğini söyledi

OKAN BURUK'TAN SAKİNLİK MESAJI

Teknik Direktör Okan Buruk, yaz tescil dönemi başlamadan önce 3 bölgeye öncelik vereceklerini duyurmuştu. Buruk sağ bek, forvet ve orta saha alacaklarını dile getirmişti.

Michy Batshuayi Galatasaray'ın yeni golcüsü olduMichy Batshuayi Galatasaray'ın yeni golcüsü oldu

FORVETE BATSHUAYI

Mauro Icardi'nin yedeğini arayan ve zaman zaman faydalanmak isteyen Okan Buruk, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi istemiş ve yönetim de Belçikalı yıldızı bitirmişti.

Michy Batshuayi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giydiMichy Batshuayi Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giydi

Batshuayi için yapılan KAP açıklamasında; "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.
Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezounu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir." denildi.

Galatasaray Ziyech'in opsiyonunu kullandıGalatasaray Ziyech'in opsiyonunu kullandı

ZIYECH DE KALDI

Geride kalan sezonu sarı kırmızılı ekipte kiralık geçiren Hakim Ziyech için opsiyon maddesi koydurtan Galatasaray, Faslı yıldızı bedava bitirdi. Maaşını da aynı seviyede tutmayı başardı.

Hakim Ziyech geçen sezonun ardından daha fazla katkı vermeye çalışacakHakim Ziyech geçen sezonun ardından daha fazla katkı vermeye çalışacak

Faslı yıldızın transferi için KAP'a; "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir.

Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." açıklaması yapıldı.

Guela Doue Strasbourg ile anlaşma sağladıGuela Doue Strasbourg ile anlaşma sağladı

DOUE OLMADI

Uzun süre transferde sessiz kalan Galatasaray'da gündemi uzun süre meşgul eden iki isim vardı. Guela Doue ve Wendel. Fildişi Sahilleri asıllı Fransız sağ bek için araya giren yakınları ve menajeri sürecin tıkanmasına neden oldu. Brezilyalı orta sahada ise kulübünün ısrarı henüz kırılamadı.

Galatasaray'ın sağ bek tercihi Elias Jelert olduGalatasaray'ın sağ bek tercihi Elias Jelert oldu

SON HAMLE JELERT

Sağ bek konusunda adım atmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de Elias Jelert'ti. Danimarkalı sağ bek için Nelsson sonrası bir kez daha Kopenhag'ın kapısı çalındı ve teklif iletildi. Tarafların görüşmeleri sonrasında transfere nokta konuldu.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyorGalatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan birçok isimle görüşmelerine devam ederken diğer yandan mevcut yıldızlarını elde tutabilmenin mücadelesini veriyor.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın yine en büyük kozu olacakKerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın yine en büyük kozu olacak

KEREM'E TALİP VAR

Geride kalan sezonda adından en çok söz ettiren isimlerden biri Kerem Aktürkoğlu'ydu. Yıldız futbolcu son dönemde formdan düşse de sezon genelindeki istatistikleriyle birçok takımın listesine girdi.

Kerem Aktürkoğlu EURO 2024 kadrosunda da yer aldıKerem Aktürkoğlu EURO 2024 kadrosunda da yer aldı

Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti.

Kerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardıKerem Aktürkoğlu Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı

54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 kez fileleri havalandırdı. 9 da asist yaptı ve 3760 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediği biliniyorKerem Aktürkoğlu'nun futbol hayatını yurt dışında sürdürmek istediği biliniyor

Adı başta Ajax olmak üzere İspanya ve İtalya ekipleri ile anılan Kerem için en ciddi taliplerden biri Real Sociedad'dı. Bask temsilcisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve transferden geri çekildiği İspanya basınında yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalırsa Zaha ile birlikte pozisyonu için mücadele verecekKerem Aktürkoğlu Galatasaray'da kalırsa Zaha ile birlikte pozisyonu için mücadele verecek

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Lille ve Roma, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon Euro önerecek.

Davinson Sanchez Copa America finalinde Arjantin'e karşı oynadıDavinson Sanchez Copa America finalinde Arjantin'e karşı oynadı

SANCHEZ DE LİSTEDE

Galatasaray'da bir yandan Kerem ile ilgili gündem sıcaklığını korurken diğer yandan Davinson Sanchez'e de ilgi bitmiyor. Amerika Kupası'nda final oynayan Kolombiyalı yıldızın peşini bırakmıyorlar.

Davinson Sanchez kariyerinde Ajax ve Tottenham gibi önemli kulüplerin formasını da giydiDavinson Sanchez kariyerinde Ajax ve Tottenham gibi önemli kulüplerin formasını da giydi

Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli ile İngiliz temsilcisi Everton, deneyimli savunmacıyı kadrosuna katmayı düşünüyor.

Davinson Sanchez Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig ve Süper Kupa kazandıDavinson Sanchez Galatasaray'daki ilk sezonunda Süper Lig ve Süper Kupa kazandı

Geçen sezon 34 maça çıkıp 3 gol ve 2 asist istatistiği yakalayan yıldız stoper 18 milyon euro piyasa değerine sahip. Yönetim ise 25 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyor.

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