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Fenerbahçe'nin tarihe geçen Youssef En-Nesyri transferinde flaş detay! O maddeyi duyurdular

Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele verecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler son olarak Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi renklerine katarken yıldız oyuncunun transferi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 21:03 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 21:03
Fenerbahçe’nin tarihe geçen Youssef En-Nesyri transferinde flaş detay! O maddeyi duyurdular

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Uzun süredir şampiyonluk yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu sezon çok iddialı bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler ilk olarak dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Kanarya adını ve iddiasını milyonlara duyurmayı başarırken sırada kadro yapılanması vardı. Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ın bonservisi alındı. Ardından da Çağlar Söyüncü ile savunmaya duvar örüldü.

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Bir süre transferde sessiz kalan Fenerbahçe, bulutları 3 yıldızla bozdu. Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin kiralandı. Alanyaspor'dan Oğuz Aydın alındı. Beşiktaş'ın en önemli hücumcularından Cenk Tosun ile anlaşıldı.

Fenerbahçe En-Nesyri için Jose Mourinho çok ısrarcı olduFenerbahçe En-Nesyri için Jose Mourinho çok ısrarcı oldu

Kanarya bu yıldızlarla da yetinmedi. Birinci sınıf bir golcü arayan Jose Mourinho, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi istediğini söyledi. Faslı futbolcunun oyun yapısının kendisine uygun olduğunu ifade etti ve girişimler başladı.

Fenerbahçe En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeyecekFenerbahçe En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeyecek

İspanyol ekibi Sevilla ile yapılan pazarlıklar sonrasında el sıkışıldı. KAP'a yapılan açıklamada Endülüs temsilcisine uzun süreli ödeme programı ile 19.5 milyon euro verileceği duyuruldu.

Youssef En-Nesyri gollerini artık çubuklu forma ile atacakYoussef En-Nesyri gollerini artık çubuklu forma ile atacak

Geçen sezon attığı gollerle adından yine söz ettiren En-Nesyri, artık çubuklu forma ile başarılar elde etmeye çalışacak. Diğer yandan İspanya basını çok önemli bir iddia ortaya attı.

Youssef En-Nesyri Süper Lig'de gol kralı olmak istiyorYoussef En-Nesyri Süper Lig'de gol kralı olmak istiyor

Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin satışı halinde bir maddenin devreye gireceği öne sürüldü.

Taraftarın Youssef En-Nesyri'den beklentisi oldukça yüksekTaraftarın Youssef En-Nesyri'den beklentisi oldukça yüksek

İddiaya göre sarı lacivertliler bir sonraki satışan Sevilla'ya yüzde 10 pay ödeyecek.

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