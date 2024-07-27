Fenerbahçe En-Nesyri için Jose Mourinho çok ısrarcı oldu Kanarya bu yıldızlarla da yetinmedi. Birinci sınıf bir golcü arayan Jose Mourinho, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi istediğini söyledi. Faslı futbolcunun oyun yapısının kendisine uygun olduğunu ifade etti ve girişimler başladı.

Fenerbahçe En-Nesyri için 19.5 milyon euro ödeyecek İspanyol ekibi Sevilla ile yapılan pazarlıklar sonrasında el sıkışıldı. KAP'a yapılan açıklamada Endülüs temsilcisine uzun süreli ödeme programı ile 19.5 milyon euro verileceği duyuruldu.

Youssef En-Nesyri gollerini artık çubuklu forma ile atacak Geçen sezon attığı gollerle adından yine söz ettiren En-Nesyri, artık çubuklu forma ile başarılar elde etmeye çalışacak. Diğer yandan İspanya basını çok önemli bir iddia ortaya attı.

Taraftarın Youssef En-Nesyri'den beklentisi oldukça yüksek İddiaya göre sarı lacivertliler bir sonraki satışan Sevilla'ya yüzde 10 pay ödeyecek.