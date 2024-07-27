Uzun süredir şampiyonluk yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu sezon çok iddialı bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler ilk olarak dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
Uzun süredir şampiyonluk yüzü görmeyen Fenerbahçe, bu sezon çok iddialı bir giriş yaptı. Sarı lacivertliler ilk olarak dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
Kanarya adını ve iddiasını milyonlara duyurmayı başarırken sırada kadro yapılanması vardı. Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ın bonservisi alındı. Ardından da Çağlar Söyüncü ile savunmaya duvar örüldü.
Bir süre transferde sessiz kalan Fenerbahçe, bulutları 3 yıldızla bozdu. Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin kiralandı. Alanyaspor'dan Oğuz Aydın alındı. Beşiktaş'ın en önemli hücumcularından Cenk Tosun ile anlaşıldı.
Kanarya bu yıldızlarla da yetinmedi. Birinci sınıf bir golcü arayan Jose Mourinho, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi istediğini söyledi. Faslı futbolcunun oyun yapısının kendisine uygun olduğunu ifade etti ve girişimler başladı.
İspanyol ekibi Sevilla ile yapılan pazarlıklar sonrasında el sıkışıldı. KAP'a yapılan açıklamada Endülüs temsilcisine uzun süreli ödeme programı ile 19.5 milyon euro verileceği duyuruldu.
Geçen sezon attığı gollerle adından yine söz ettiren En-Nesyri, artık çubuklu forma ile başarılar elde etmeye çalışacak. Diğer yandan İspanya basını çok önemli bir iddia ortaya attı.
Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'nin satışı halinde bir maddenin devreye gireceği öne sürüldü.
İddiaya göre sarı lacivertliler bir sonraki satışan Sevilla'ya yüzde 10 pay ödeyecek.