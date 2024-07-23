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Galatasaray'dan Kieran Trippier açıklaması!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transferde adı geçen Kieran Trippier ile ilgili açıklamalarda bulundu ve gündemlerinde olmadığını söyledi. Ayrıca sağ bek transferinde de sona yaklaştıklarını duyurdu.

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Giriş Tarihi 23 Temmuz 2024, 17:21 Güncelleme 23 Temmuz 2024, 17:41
Galatasaray’dan Kieran Trippier açıklaması!

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transferde adı geçen Kevin Trippier ile ilgili açıklamalarda bulundu ve gündemlerinde olmadığını söyledi.

İbrahim Hatipoğlu sağ bek transferinde 3 adayları olduğunu söylediİbrahim Hatipoğlu sağ bek transferinde 3 adayları olduğunu söyledi

SAĞ BEK TRANSFERİNDE SONA DOĞRU

Radyospor'a konuşan Hatipoğlu sağ bek transferi için ise "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız." dedi.

Guela Doue Galatasaray'ın sağ bek listesinde yer alıyordu ancak transferden vazgeçildiGuela Doue Galatasaray'ın sağ bek listesinde yer alıyordu ancak transferden vazgeçildi

TRANSFER TEPKİSİ

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna sadece opsiyon maddesi kullanılan Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer etmesi ve uzun süre sessiz kalması eleştirileri beraberinde getirmişti. Taraftarlar gelirlere rağmen transfer yapılmamasını sorgulamıştı.

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