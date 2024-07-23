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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transferde adı geçen Kevin Trippier ile ilgili açıklamalarda bulundu ve gündemlerinde olmadığını söyledi.

İbrahim Hatipoğlu sağ bek transferinde 3 adayları olduğunu söyledi SAĞ BEK TRANSFERİNDE SONA DOĞRU Radyospor'a konuşan Hatipoğlu sağ bek transferi için ise "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız." dedi.