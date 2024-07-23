Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transferde adı geçen Kevin Trippier ile ilgili açıklamalarda bulundu ve gündemlerinde olmadığını söyledi.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, transferde adı geçen Kevin Trippier ile ilgili açıklamalarda bulundu ve gündemlerinde olmadığını söyledi.
SAĞ BEK TRANSFERİNDE SONA DOĞRU
Radyospor'a konuşan Hatipoğlu sağ bek transferi için ise "Şu an görüşme halinde olduğumuz 3 sağ bek var. Bunlardan biri Kopenhag'tan Elias Jelert. Kısa sürede sağ bek transferini açıklayacağız." dedi.
TRANSFER TEPKİSİ
Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna sadece opsiyon maddesi kullanılan Hakim Ziyech ile Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'yi transfer etmesi ve uzun süre sessiz kalması eleştirileri beraberinde getirmişti. Taraftarlar gelirlere rağmen transfer yapılmamasını sorgulamıştı.