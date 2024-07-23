Ergin Ataman Panathinaikos ile sözleşmesini 3 yıl uzattı

Kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı alan ve Anadolu Efes'in ardından Panathinahikos ile anlaşmıştı. Deneyimli koç, yeşil beyazlı kulüpteki ilk sezonunda Euroleague kazanmayı başarmış ve Yunan ligi final serisinde de Olympiacos'u muhteşem bir geri dönüşle mağlup ederek şampiyonluğa uzanmıştı. Atina temsilcisi, Ataman ile yeni bir kontrat imzaladı.