Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin transfer harekatında ilk sırada Orta saha ve forvet takviyeleri de yapacak olan yönetimin önceliğiyse golcü transferi. Edin Dzeko'nun önünde değerlendirilecek mevki için en güçlü aday Youssef En-Nesyri.

Youssef En-Nesyri Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor Yönetim, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.

Youssef En-Nesyri Leganes'ten Sevilla'ya transfer olmuştu Sarı-lacivertli ekip, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı. İspanyol ekibine de 20 milyon Euro bonservis ödeneceği öne sürüldü.

Youssef En-Nesyri oyun stiliyle Avrupa'nın en önemli forvetleri arasında bulunuyor Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de sık sık geçen 27 yaşındaki forvet ile temaslarını hızlandıran Kanarya'nın el sıkıştığı iddia edilmişti.