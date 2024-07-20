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Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe'ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...

Yeni sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun isteği üzerine listeye dahil edilen isimlerden biri Sevilla forması giyen Youssef En-Nesyri olmuştu. Faslı futbolcu için kulübüyle neredeyse anlaşma noktasına gelindi ancak kendisinin imza atmaya yanaşmadığı iddia edildi. Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe'ye imza atmıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 19:05 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 19:11
Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...

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Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği forvet transferinde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Youssef En-Nesyri var. Sevilla'daki performansıyla adından söz ettiren Faslı futbolcu için Sevilla ile yapılan pazarlıklarda sona doğru gelinirken kendisi henüz imzayı atmış değil. Sebebini İtalyan medyası açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe son hazırlık maçında Hull City'i 5-1 yendiFenerbahçe son hazırlık maçında Hull City'i 5-1 yendi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan Dzeko, Szymanski, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kanarya ilk resmi karşılaşmasında ise Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda kozlarını paylaşacak.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin en sükseli transferlerinden biri olduAllan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin en sükseli transferlerinden biri oldu

Sarı lacivertli ekip şu ana kadar Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'nin transfer harekatında ilk sıradaYoussef En-Nesyri Fenerbahçe'nin transfer harekatında ilk sırada

Orta saha ve forvet takviyeleri de yapacak olan yönetimin önceliğiyse golcü transferi. Edin Dzeko'nun önünde değerlendirilecek mevki için en güçlü aday Youssef En-Nesyri.

Youssef En-Nesyri Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyorYoussef En-Nesyri Fas Milli Takımı'nda da forma giyiyor

Yönetim, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı.

Youssef En-Nesyri Leganes'ten Sevilla'ya transfer olmuştuYoussef En-Nesyri Leganes'ten Sevilla'ya transfer olmuştu

Sarı-lacivertli ekip, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladı. İspanyol ekibine de 20 milyon Euro bonservis ödeneceği öne sürüldü.

Youssef En-Nesyri oyun stiliyle Avrupa'nın en önemli forvetleri arasında bulunuyorYoussef En-Nesyri oyun stiliyle Avrupa'nın en önemli forvetleri arasında bulunuyor

Adı Roma ve Al-Qadsiah ile de sık sık geçen 27 yaşındaki forvet ile temaslarını hızlandıran Kanarya'nın el sıkıştığı iddia edilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Youssef En-Nesyri için Mario Branco'ya 48 saat verdiğini açıkladıFenerbahçe Başkanı Ali Koç, Youssef En-Nesyri için Mario Branco'ya 48 saat verdiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Bodrum Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği gecede yaptığı açıklamada En-Nesyri'yi çok istediklerini ancak sabırlarının tükendiğini ve sportif direktör Mario Branco'ya bu transfer için 48 saat süre verdiğini açıkladı ve 'Sabrımız taştı' ifadelerini kullandı.

Youssef En-Nesyri 20 milyon euro güncel piyasa değerine sahipYoussef En-Nesyri 20 milyon euro güncel piyasa değerine sahip

Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak İtalya'dan flaş bir iddia geldi.

Youssef En-Nesyri geçen sezon 20 gol atıp 3 asist yaptıYoussef En-Nesyri geçen sezon 20 gol atıp 3 asist yaptı

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Youssef En-Nesyri'nin Roma'nın ilgisi nedeniyle henüz sarı lacivertli takımla anlaşma sağlamadığını duyurdu.

Youssef En-Nesyri Fas formasıyla 73 karşılaşmada 20 gol kaydettiYoussef En-Nesyri Fas formasıyla 73 karşılaşmada 20 gol kaydetti

Sevilla ile daha önce UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu da kazanan geçtiğimiz sezon 41 maça çıktı. Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asist kaydetti. En-Nesyri'nin İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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