Youssef En-Nesyri neden Fenerbahçe’ye imza atmıyor? Cevabı belli oldu...

Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği forvet transferinde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Youssef En-Nesyri var. Sevilla'daki performansıyla adından söz ettiren Faslı futbolcu için Sevilla ile yapılan pazarlıklarda sona doğru gelinirken kendisi henüz imzayı atmış değil. Sebebini İtalyan medyası açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe son hazırlık maçında Hull City'i 5-1 yendi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı son hazırlık maçında Hull City ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan Dzeko, Szymanski, Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın golleriyle 5-1 galip ayrıldı. Kanarya ilk resmi karşılaşmasında ise Lugano ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda kozlarını paylaşacak.
Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin en sükseli transferlerinden biri oldu
Sarı lacivertli ekip şu ana kadar Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Levent Mercan'ı renklerine bağladı.