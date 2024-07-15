Copa America’da şampiyon Arjantin! Messi hüngür hüngür ağladı

ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında golsüz eşitlik bozulmazken uzatma devresinin ikinci yarısında Arjantin golü buldu.
ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında golsüz eşitlik bozulmazken uzatma devresinin ikinci yarısında Arjantin golü buldu.
112'nci dakikada savunma arasına Lo Celso'nun attığı pasa hareketlenen Lautaro Martinez, ceza sahası sağ çaprazında topu kalecinin yanından ağlara göndererek eşitliği bozdu.
Kalan sürede başka gol olmazken Arjantin, 2021 yılından sonra bir kez daha şampiyonluğa uzanmayı başardı ve üst üste ikinci kez kupayı ülkesine götürdü.
Öte yandan Galatasaray formasını giyen Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, mücadelede 120 dakika sahada kalırken; mağlubiyete engel olamadı.
EN ÇOK KAZANAN ARJANTİN OLDU
Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise 16'ncı kez müzesine götürdü. 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'de şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2024 yılında da bu başarıyı tekrarlayarak Uruguay'ı geride bıraktı ve organizasyonu en çok kazanan ülke oldu. Arjantin'i 15 şampiyonlukla Uruguay takip ederken; Brezilya ise 9 kez ile üçüncü sırada yer aldı.
MESSI OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Arjantin'de kaptan Lionel Messi, mücadenin 64'üncü dakikasında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerini 66'ncı dakikada Nicolas Gonzalez'e bırakan 37 yaşındaki yıldız golcünün yedek kulübesinde ayak bileğindeki şişlik dikkatleri çekti. Oyuna devam edemediği için gözyaşlarını tutamayan Messi, Martinez'in golünde büyük mutluluk yaşadı. Arjantin'e kupayı kazandıran golün sahibi Lautaro Martinez ise gol sevincini kaptan Messi'ye sarılarak kutladı.
DI MARIA VEDA ETTİ
Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, milli takıma Copa America şampiyonluğu ile veda etti. Kolombiya ile oynanan final maçında son kez Arjantin formasını giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu, 117'nci dakikada gözyaşları içinde saha kenarına gelirken; yerini Nicolas Otamendi'ye bıraktı.
Turnuvada 5 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 1 asistle takımına katkıda bulundu. Kariyeri boyunca 145 kez Arjantin Milli Takımı formasını giyen Angel Di Maria, 31 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Di Maria'nın devam eden yaz transfer döneminde adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.