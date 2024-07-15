Copa America’da şampiyon Arjantin! Messi hüngür hüngür ağladı





EN ÇOK KAZANAN ARJANTİN OLDU



Copa America finalinde Kolombiya'yı 1-0'lık skorla geçen Arjantin, kupayı üst üste ikinci, toplamda ise 16'ncı kez müzesine götürdü. 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'de şampiyonluğa uzanan Arjantin, 2024 yılında da bu başarıyı tekrarlayarak Uruguay'ı geride bıraktı ve organizasyonu en çok kazanan ülke oldu. Arjantin'i 15 şampiyonlukla Uruguay takip ederken; Brezilya ise 9 kez ile üçüncü sırada yer aldı.