UEFA, Bozkurt işaretini ırkçılık gibi gösterdi! Merih’e 2 maç men cezası verdi! Karara, büyük tepki

Sahada kaybedenler, masada devreye girdi. UEFA, Bozkurt işaretini ırkçılık gibi gösterdi! Merih'e 2 maç men cezası verdi. Üstelik ceza 3'ten düşük olduğu için tahkime de gidilemeyeceği öğrenildi.



Skandal karara imza atan Avusturyalı Thomas Partl'ın yaptıkları bununla da bitmedi. Merih'ten sosyal medyadaki benzer paylaşımlarını silmesi istendi. İşte tüm bu kumpaslar, Türkiye'yi daha da ateşledi!

Türkiye, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı saf dışı bıraktı. Bu galibiyet, ülkemizde büyük sevinç yarattı. İki golümüzü de kaydeden milli futbolcu Merih Demiral hakkında maç sonrası yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

ALMANLAR PAS ATTI

Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in de pas atması sonucu harekete geçen UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Komitesi Başkanı Avusturyalı Thomas Partl, dün kararını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 30 sayfalık savunmasında "Bu işaretin Türk geleneğinin 1000 yıllık simgesi olduğunu" vurgulamasına rağmen soruşturmayı 3 saat içinde karara bağladı. "Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar verilmiştir" satırlarını yazdı. Demiral'a sosyal medyadaki o görüntülerin de silinmesi yönünde uyarı yaptı. Bu skandal ve rövanş alırcasına verilen karar, Türkiye'de tepki ile karşılandı.

ÇİFTE STANDART

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararı kınıyoruz. Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukuki yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Cevabını yeşil sahada vereceğiz" sözlerini paylaştı.



BELLINGHAM'IN CEZASI ERTELENDİ

UEFA, EURO 2024 son 16 turunda Slovakya'ya attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a verdiği 1 maç cezayı erteledi. Açıklamada, soruşturma açılan Bellingham'a temel terbiye kurallarını ihlal ettiği için 30 bin Euro para ve bir UEFA müsabakasından men cezası verildiği, söz konusu cezasının ise bir yıl ertelendiği belirtildi.



BOZKURT AKLIMDA YOKTU

Demiral "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türk'lükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra onu iliklerime kadar hissetim. Bozkurt aklımda yoktu, taraftardan görünce tepkimiz gecikmedi. Yaptığımdan dolayı çok da mutluyum" demişti.



SİYASİ KARAR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Demiral'a verilen ceza kabul edilemez. Siyasi bir karar olarak görüyoruz" dedi.