Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın skandal kararını böyle protesto ettiler

Milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz için tribünlerdeki yerini alan binlerce vatandaşımız, karşılaşma boyunca hiç susmadan destek verdi.

Almanya'nın başkentinde oynanan zorlu randevuda tribünler adeta kırmızı beyaza bürünürken yoğun bir tezahürat ve coşku vardı. Taraftarlarımız da UEFA tarafından verilen skandal kararla 2 maçla cezalandırılan Merih Demiral'ın maskesini takarak tribünlerdeki yerini aldı.