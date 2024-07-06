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Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral'a büyük destek! UEFA'nın skandal kararını böyle protesto ettiler

A Milli Takımımız'ın Hollanda ile karşı karşıya geldiği EURO 2024 çeyrek final maçında tribünler tamamen doldu. 71 bin kişilik kapasiteye sahip Belin Olimpiyat Stadyumu'nda Türk taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Mücadeleye gelen bazı vatandaşlarımız UEFA tarafından hakkında soruşturma açılarak 2 maç ceza verilen Merih Demiral'a destek vermek için yıldız oyuncunun maskesini taktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 22:42 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 22:51
Türkiye - Hollanda maçında Merih Demiral’a büyük destek! UEFA’nın skandal kararını böyle protesto ettiler

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Milli takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz için tribünlerdeki yerini alan binlerce vatandaşımız, karşılaşma boyunca hiç susmadan destek verdi.

Almanya'nın başkentinde oynanan zorlu randevuda tribünler adeta kırmızı beyaza bürünürken yoğun bir tezahürat ve coşku vardı. Taraftarlarımız da UEFA tarafından verilen skandal kararla 2 maçla cezalandırılan Merih Demiral'ın maskesini takarak tribünlerdeki yerini aldı.

Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan yıldız futbolcu taraftarları selamladı.

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