Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!

Türkiye EURO 2024'tün çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Milliler yarı finale yükselebilmek adına çıktığı mücadelenin 35'inci dakikasında Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti.
Türkiye EURO 2024'tün çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Milliler yarı finale yükselebilmek adına çıktığı mücadelenin 35'inci dakikasında Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti.
Arda Güler'in sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada kafayla ağları havalandıran deneyimli futbolcu böylelikle milli takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.
Fenerbahçe'nin milli stoperi golü secde ederek kutladı.