Samet Akaydin golü secde ederek kutladı!

Türkiye EURO 2024 'tün çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Milliler yarı finale yükselebilmek adına çıktığı mücadelenin 35'inci dakikasında Samet Akaydin ile 1-0 öne geçti.

Arda Güler'in sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada kafayla ağları havalandıran deneyimli futbolcu böylelikle milli takım formasıyla ilk kez gol sevinci yaşamış oldu.