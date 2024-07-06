Hollandalıların Ferdi Kadıoğlu hazımsızlığı! Annesi ve babası isyan etti

EURO 2024'te çeyrek finalde Türkiye ile Hollanda karşılaştı. Bugün yapılacak maç öncesi alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Milli Takımı'mızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun ailesine yönelik ırkçı hakaretler yapıldı. Fenerbahçe'nin oyuncusu Kadıoğlu'nun annesi Hollanda vatandaşı Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için insanların ona 'vatan haini' olduğunu söylemesi bizi incitiyor" ifadesini kullandı. Baba Feyzullah Kadıoğlu ise "Fenerbahçe stadyumunda oğlumun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu" diyerek oğluyla gurur duyduğunu anlattı.

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