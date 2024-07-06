SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Hollandalıların Ferdi Kadıoğlu hazımsızlığı! Annesi ve babası isyan etti

Avrupa, Merih Demiral’ı ırkçılıkla suçlarken asıl krizi Ferdi Kadıoğlu’nun ailesi yaşadı. Hollanda vatandaşı olan anne Diane Kadıoğlu, isyan bayrağı açtı: Bize vatan haini diyorlar! Oğlum, Türkiye forması giymesin istiyorlar!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Hollandalıların Ferdi Kadıoğlu hazımsızlığı! Annesi ve babası isyan etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EURO 2024'te çeyrek finalde Türkiye ile Hollanda karşılaştı. Bugün yapılacak maç öncesi alt yaş kategorilerinde Hollanda Milli Takımı'nda oynayan Milli Takımı'mızın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun ailesine yönelik ırkçı hakaretler yapıldı. Fenerbahçe'nin oyuncusu Kadıoğlu'nun annesi Hollanda vatandaşı Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için insanların ona 'vatan haini' olduğunu söylemesi bizi incitiyor" ifadesini kullandı. Baba Feyzullah Kadıoğlu ise "Fenerbahçe stadyumunda oğlumun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu" diyerek oğluyla gurur duyduğunu anlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’ın 9. cumhurbaşkanı belli oldu! Seçimi Mesud Pezeşkiyan kazandı
Emekliye yeni ek ödeme: Maaşlar ek ödemeyle nasıl artacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap tabloları...
Son dakika haberleri... Suriye’deki bayrak provakatörü yakalandı
Başkan Erdoğan’dan Kazakistan dönüşü uçakta önemli açıklamalar! Esad’la görüşme ne zaman? Davet masada
EURO 2024’te ilk yarı finalist İspanyollar! İspanya Almanya’yı 2-1 yenerek son 4 takım arasına kaldı! İşte atılan goller...
Soykırımcı İsrail’in kan donduran işkencesine maruz kalan zihinsel engelli Gazzeli Rami Ebu Mustafa şehit oldu
UEFA’dan skandal karar: Merih Demiral’a iki maç ceza! Siyasilerden ve spor dünyasından peş peşe tepki | Bahçeli’den sahaya çıkmayalım resti
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan A Haber’e çok özel açıklamalar: 200 bin konut teslim edilecek
Beşiktaşlı yıldız adım adım Fenerbahçe’ye! Batshuayi vol. 2
Sinan Ateş davasında ara karar açıklandı!10 sanık tahliye edildi
Alman’a ’Boğa’ tosladı! Merih Demiral’ın ’bozkurt’ işaretinden rahatsız olan Almanya evinde rezil oldu sosyal medya yıkıldı
Hollandalı gazeteciler Türkiye - Hollanda maçını Takvim’e değerlendirdi: Türkler tur atlar!
Mahir Çoğaç’ı vuran tetikçiden itiraf geldi: Bize para, araba ve ev vereceklerini söylediler | Bayğaralar çetesi işin neresinde?
Galatasaray’a transfer şoku! Yıldız isim elden kaçtı
Kilit kapanıyor! Komandolar Irak’ın kuzeyine böyle indi...
SON DAKİKA