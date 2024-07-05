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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu: Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu. Kara Kartal yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Ümraniyespor ile karşılaşacak. İşte maç programı...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 20:24 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 20:24
Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı belli oldu: Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb...

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Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.



Slovenya'nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz'da kamp yapacak siyah-beyazlı ekip, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.



Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşması programı şöyle:

Yarın:

10.00 Beşiktaş-Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 Temmuz Çarşamba:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)

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