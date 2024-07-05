Beşiktaş’ın hazırlık maçı programı belli oldu: Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb...

Beşiktaş Futbol Takımı'nın hazırlık maçı programı belli oldu.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.