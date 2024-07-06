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Hollanda maçında VAR'dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...

A Milli Futbol Takımımız Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Xavi Simons'un Mert Müldür'e yaptığı hareket sonrası sadece sarı kart verilmesi ve VAR'ın çağırılmaması tepkileri beraberinde getirdi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 23:02 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 23:29
Hollanda maçında VAR’dan skandal karar! O hareket cezasız kaldı...

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Bizim Çocuklar yarı finale yükselebilmek adına EURO 2024'te Hollanda ile karşılaştı. Mücadelenin ilk devresinde yaşanan bir pozisyonda Xavi Simons'un yaptığı hareket sonrasında sadece sarı kart görmesi herkesi şaşırttı.

Mert Müldür'ün bileğine basan yıldız futbolcu için VAR'dan herhangi bir çağrı geldi. Pozisyonun tekrarı izlenmedi ve belki de kırmızı kart çıkabilecek hareket sadece sarı ile geçiştirilmiş oldu.

Mücadelede VAR Hakemi olarak Jerome Brissard görev yaptı.

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