SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Montella'dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11'leri

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Mücadele ettiği F grubundan Portekiz'in ardından ikinci sıradan son 16 turuna yükselen Türkiye A Milli Futbol Takımımız, D grubunu lider bitiren Avusturya ile karşılaşıyor. Milli takımımızda hedef; sahadan galip ayrılıp hem 6-1'lik mağlubiyetin rövanşını almak hem de adımızı çeyrek finale yazdırmak. Avusturya - Türkiye maçı öncesi teknik direktör Montella sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 09:53 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 09:53
Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak Milliler, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

MONTELLA YÖNETİMİNDE 12. SINAV

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12'nci sınavını Avusturya karşısında verecek.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Milli takım, Montella yönetiminde çıktığı 10. maçta ise Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

EURO 2024'TE TEK MAĞLUBİYET PORTEKİZ KARŞISINDA

Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan milliler. gruptaki son karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yendi.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

TÜRKİYE-AVUSTURYA REKABETİNDE SON DURUM

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINDA KAYBETMİŞTİ

A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

A MİLLİ TAKIM'DA İKİ OYUNCU CEZALI

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Salı günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

Avusturya maçında A Milli Takımda 10 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Türkiye'nin Avusturya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

MERT GÜNOK

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

MERT MÜLDÜR

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

MERİH DEMİRAL

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

FERDİ KADIOĞLU

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

İSMAİL YÜKSEK

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

SALİH ÖZCAN

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

ORKUN KÖKÇÜ

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

KENAN YILDIZ

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

BARIŞ ALPER YILMAZ

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

ARDA GÜLER

Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı hesaplaması
Türk Telekom
Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri
İsrail ordusu kara saldırısına mı hazırlanıyor? Han Yunus ve Refah’ta tahliye emri! Hasta ve yaralılar Avrupa Hastanesi’nden çıkarılıyor
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!
Memura enflasyon farkı! Temmuz’da kim, ne alacak? Öğretmen, hemşire, polis…
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli geliyor sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 2 Temmuz 2024 hava durumu
Akaryakıtta 15 milyarlık vergi kaybının önüne geçecek! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde çalışmalar tamam: Kimler için zorunlu olacak?
Mevduatta Türk Lirası’nın payı % 50’yi geçti! ’Gri liste’den çıkmanın etkisi... TL’ye eğilim artabilir
ABD Yüksek Mahkemesi’nden Donald Trump kararı: Bazı konularda dokunulmazlığı var! Biden’dan ’tehlikeli emsal’ tepkisi
AK Parti ’tasarruf takip sistemi’ kuruyor! Tedbirlere tam uyum için yasa teklifi
Önce Kayseri şimdi de Suriye’nin kuzeyi | Kirli ellerden alçak plan! SMO’dan Kışkırtmalara gelmeyin, fitneye ortak olmayın çağrısı
SON DAKİKA