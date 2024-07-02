Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

EURO 2024'TE TEK MAĞLUBİYET PORTEKİZ KARŞISINDA



Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan milliler. gruptaki son karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yendi.

TÜRKİYE-AVUSTURYA REKABETİNDE SON DURUM A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.





İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.





10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.