Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak Milliler, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi hedefliyor.
A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkıyor. Son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak Milliler, rakibini mağlup ederek üst tura yükselmeyi hedefliyor.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 12. SINAV
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 12'nci sınavını Avusturya karşısında verecek.
Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi. Milli takım, Montella yönetiminde çıktığı 10. maçta ise Portekiz'e kaybederken, son maçında Çekya'yı mağlup etti. Bu maçlarda 16 gol atan milliler, kalesinde 17 gol gördü.
EURO 2024'TE TEK MAĞLUBİYET PORTEKİZ KARŞISINDA
Ay-yıldızlı ekip, bu yıl ilk resmi maçını EURO 2024 grup aşamasında Gürcistan ile yaptı ve sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuvadaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup olan milliler. gruptaki son karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yendi.
TÜRKİYE-AVUSTURYA REKABETİNDE SON DURUM
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.
MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇINDA KAYBETMİŞTİ
A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti. Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
A MİLLİ TAKIM'DA İKİ OYUNCU CEZALI
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, Salı günü oynanacak maçta forma giyemeyecek. Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.
Avusturya maçında A Milli Takımda 10 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
Türkiye'nin Avusturya karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;
MERT GÜNOK
MERT MÜLDÜR
MERİH DEMİRAL
ABDÜLKERİM BARDAKCI
FERDİ KADIOĞLU
İSMAİL YÜKSEK