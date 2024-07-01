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Vincenzo Montella: Çeyrek finale yükseliriz

EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile Fenerbahçe'de forma giyen Mert Müldür açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı 6-1 sona eren hazırlık maçının ardından bu randevuda duygularının işlerini yapmasına engel olmaması gerektiğini söyledi ve çeyrek finale yükseleceklerine inandığını belirtti. Yıldız futbolcu ise tur atlayan taraf olmak istediklerini dile getirerek Avusturya Milli Takımı'nda forma giyme durumunun olmadığından bahsetti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 21:10 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 22:34
Vincenzo Montella: Çeyrek finale yükseliriz

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımımız, Avusturya le çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile sağ bek Mert Müldür basın mensuplarının karşısında soruları yanıtladı. Montella turu geçeceklerine inandıklarını ifade ederken Mert ise Avusturya Milli Takımı'nda oynama konusundaki soruya cevap verdi ve böyle bir durumunun olmadığını dile getirdi.

MERT MÜLDÜR: BU MAÇ DAHA ÖZEL

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Müldür, yarın oynanacak karşılaşmanın daha önemli ve özel bir maç olduğunu dile getirerek çeyrek finale yükselmek istediklerini dile getirdi.

Mert Müldür; "3-4 haftadır birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Takım içindeki moral ve motivasyon üst düzeyde. Kim oynarsa oynasın sorun olmayacağını düşünüyorum."

"Milli takıma gelen herkes yüzde 100 ile oynamak zorunda. Hayalimde hep turnuva vardı. Kendimi hep hazır tuttu ve o günde geldi. En iyisini yaparak ve hak ederek formayı aldığımı düşünüyorum. Beni tercih ettiğinde hocama karşı en iyisini verebilmek adına çaba gösterdim."

"Avusturya çok güçlü ve sağlam bir takım. Benim için milli takımda oynama şansı yoktu."

VINCENZO MONTELLA: ÜRETKEN BİR TAKIMIZ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'nın çok önemli bir takım olduğunu ve futbolun gerekliliklerini sahaya yansıttıklarını, bir bütün halinde hareket ettiklerini dile getirdi.

Turnuvada kalan tek İtalyan antrenör olması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, çok geçerli bir argüman olmadığını dile getirdi. Kenan Yıldız ile ilgili olarak da çok önemli meziyetlere sahip olduğunu ve bazı şanslara rağmen gol atamadığını ifade etti.

UEFA sıralamasında en verimli gol istatistiklerinde üçüncü sıradayız. Ortalama 17 şut attık. Birçok pozisyon yarattık. 161 ile 5'inci sıradayız. 3 asist ile yine sıralamadayız. Kale önünde iyi işler çıkarıyoruz. Dahada iyi olacağına inanıyorum. Barış elbette önemli ama herkes önemli. Bireyselden çok takım etiğine sahibiz. Barış da elbette bunun önemli bir parçası. İki sırtı dönük oynayabilen forvetimiz var. Bertuğ, Cenk... Maçın gidişatına göre seçeneklerimiz var. Üretken bir takım olduğumuzu söyleyebilirim.

ARDA GÜLER YORUMU

"Arda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Yeterice iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır."

'BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'

Mart ayında Avusturya'yla oynana maçta alınan skordan dolayı şok yaşadığını söyleyen Montella, kariyerinde böyle bir skorla karşılaşmadığını söyledi.

"6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum."

Tecrübeli teknik direktör grup aşamasında iyi istatistikler elde ettiklerini söylerken, "5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, kendi kalesine atılan bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları. Barış çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı yaratan oyunculardan biri. Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var" dedi.

6-1'LİK MAÇ HAKKINDA: DUYGULARIMIZ ENGEL OLMAMALI

Birçok oyuncusunun 6-1 sona eren hazırlık maçını rövanş olarak görmesi hakkında da konuşan Montella; "İlk mesele duyguların işimizi yapmamıza engel olmasını engellemek. İki takımın da ne türlü bir takım olduğunu biliyoruz. Bizim bu düşüncede olmamız lazım. Geri kalan dedikodu" dedi.

"Çeyrek finali geçmeniz halinde nereye kadar gidebileceğinizi tahmin ediyorsunuz" sorusuna ise deneyimli antrenör; 'Çeyrek finali geçebileceğimizi' söyleyebilirim cevabını verdi.

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