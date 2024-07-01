Vincenzo Montella: Çeyrek finale yükseliriz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımımız, Avusturya le çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile sağ bek Mert Müldür basın mensuplarının karşısında soruları yanıtladı. Montella turu geçeceklerine inandıklarını ifade ederken Mert ise Avusturya Milli Takımı'nda oynama konusundaki soruya cevap verdi ve böyle bir durumunun olmadığını dile getirdi.
MERT MÜLDÜR: BU MAÇ DAHA ÖZEL
Fenerbahçe'de forma giyen Mert Müldür, yarın oynanacak karşılaşmanın daha önemli ve özel bir maç olduğunu dile getirerek çeyrek finale yükselmek istediklerini dile getirdi.
Mert Müldür; "3-4 haftadır birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Takım içindeki moral ve motivasyon üst düzeyde. Kim oynarsa oynasın sorun olmayacağını düşünüyorum."
"Milli takıma gelen herkes yüzde 100 ile oynamak zorunda. Hayalimde hep turnuva vardı. Kendimi hep hazır tuttu ve o günde geldi. En iyisini yaparak ve hak ederek formayı aldığımı düşünüyorum. Beni tercih ettiğinde hocama karşı en iyisini verebilmek adına çaba gösterdim."
"Avusturya çok güçlü ve sağlam bir takım. Benim için milli takımda oynama şansı yoktu."
VINCENZO MONTELLA: ÜRETKEN BİR TAKIMIZ
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya'nın çok önemli bir takım olduğunu ve futbolun gerekliliklerini sahaya yansıttıklarını, bir bütün halinde hareket ettiklerini dile getirdi.
Turnuvada kalan tek İtalyan antrenör olması hakkındaki soruyu da yanıtlayan Montella, çok geçerli bir argüman olmadığını dile getirdi. Kenan Yıldız ile ilgili olarak da çok önemli meziyetlere sahip olduğunu ve bazı şanslara rağmen gol atamadığını ifade etti.
UEFA sıralamasında en verimli gol istatistiklerinde üçüncü sıradayız. Ortalama 17 şut attık. Birçok pozisyon yarattık. 161 ile 5'inci sıradayız. 3 asist ile yine sıralamadayız. Kale önünde iyi işler çıkarıyoruz. Dahada iyi olacağına inanıyorum. Barış elbette önemli ama herkes önemli. Bireyselden çok takım etiğine sahibiz. Barış da elbette bunun önemli bir parçası. İki sırtı dönük oynayabilen forvetimiz var. Bertuğ, Cenk... Maçın gidişatına göre seçeneklerimiz var. Üretken bir takım olduğumuzu söyleyebilirim.