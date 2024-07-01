Vincenzo Montella: Çeyrek finale yükseliriz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı mız, Avusturya le çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya gelecek. Kırmızı beyazlılarda Teknik Direktör Vincenzo Montella ile sağ bek Mert Müldür basın mensuplarının karşısında soruları yanıtladı. Montella turu geçeceklerine inandıklarını ifade ederken Mert ise Avusturya Milli Takımı'nda oynama konusundaki soruya cevap verdi ve böyle bir durumunun olmadığını dile getirdi.

MERT MÜLDÜR: BU MAÇ DAHA ÖZEL

Fenerbahçe'de forma giyen Mert Müldür, yarın oynanacak karşılaşmanın daha önemli ve özel bir maç olduğunu dile getirerek çeyrek finale yükselmek istediklerini dile getirdi.

Mert Müldür; "3-4 haftadır birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Takım içindeki moral ve motivasyon üst düzeyde. Kim oynarsa oynasın sorun olmayacağını düşünüyorum."

"Milli takıma gelen herkes yüzde 100 ile oynamak zorunda. Hayalimde hep turnuva vardı. Kendimi hep hazır tuttu ve o günde geldi. En iyisini yaparak ve hak ederek formayı aldığımı düşünüyorum. Beni tercih ettiğinde hocama karşı en iyisini verebilmek adına çaba gösterdim."

"Avusturya çok güçlü ve sağlam bir takım. Benim için milli takımda oynama şansı yoktu."