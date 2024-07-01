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Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız oyuncu kulübe veda etti

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılıklar da yaşanıyor. Siyah beyazlılarda kadroda düşünülmeyen bir futbolcuyla daha yollar ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:26 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 17:27
Beşiktaş’ta ayrılık! Yıldız oyuncu kulübe veda etti

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Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta yeni sezonun kadrosu için kollar sıvandı. Birçok yıldızı renklerine bağlamayı hedefleyen siyah beyazlılarda ayrılıklar da yaşanıyor.

Takımdan Rachid Ghezzal ve Gökhan İnler sonası bir isim daha resmen ayrıldı ve veda mesajı yayımlayarak taraftara seslendi.

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Umut Meraş, sosyal medya hesabından bir veda metni yayımladı. 28 yaşındaki oyuncu, veda metninde şu ifadeleri kullandı: "Değerli Beşiktaş Camiası, üç sezonda birlikte iki kupa kazandığımız Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmek için forma şansı bulduğum her maçta elimden gelenin en iyisini yapmak adına çok çalıştım. Her zaman bulunduğum yerin ağırlığını bilerek karakterimden ödün vermeden Beşiktaş için mücadele ettim. Başkanımız ve yönetimimize, teknik ekibimize, kıymetli takım arkadaşlarıma ve değerli kulüp çalışanlarımıza emekleri için çok teşekkür ederim. Bu camianın üyesi olduğum her an bana sevgilerini gösteren, iyi günümde kötü günümde beni destekleyen Büyük Beşiktaş taraftarlarına da en derin samimiyetimle yürekten teşekkürlerimi sunarım. Hepiniz kalbimde olacaksınız, sizleri seviyorum. En içten sevgi ve saygılarımla."

2021-2022 sezonunda transfer olduğu Beşiktaş ile tüm kulvarlarda 60 maça çıkan Umut Meraş, 2 asistlik katkı sağladı.

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