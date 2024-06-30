Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer’den dozu aşan ifadelere tepki: Çok yanlış

MUHAMMED ŞENGEZER: İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ
Yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrılan Doğan Alemdar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Muhammed Şengezer, "Doğan kardeşime geçmiş olsun. Ozan ve Enes de talihsiz sakatlıklar yaşadılar. Ben buraya hazır şekilde geldim. Her zaman irtibat halindeydik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Şu an her şey iyi gidiyor. Ciddi ve önemli bir maçımız var. Ciddi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.
"BENİ EN ÇOK HAKAN AĞABEY VE SEMİH ZORLUYOR"
Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan isimlerin Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy olduğunu belirten Muhammed Şengezer, "Hepsi tanıdığım oyuncular. Ligde de rakip olduklarım var. Beni en çok zorlayan Hakan ağabey ve Semih. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Rakibimizi çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Daha iyi oyuncularımız var ve daha fazla kapasiteye sahibiz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
"ANTRENMANDA OLMAYACAK ŞEY MAÇTA BAŞIMIZA GELDİ"
Portekiz maçında talihsiz bir gol yendiğini ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Talihsiz bir gol yedik. Bu kimsenin istemeyeceği bir şey. Altay ya da Samet ile de bunu konuşmadım. Antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta geldi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncular olarak bazen sahada sesimizi duyuramadığımız zamanlarda böyle hatalar oluyor. O konuyla alakalı konuşulacak bir şey yok. 4 kaleciyiz. Mert ağabey, Uğurcan ve Altay. Eskiden beri birbirimizi tanıyan kalecileriz. Hem yetenek hem de karakter olarak birbirimizi üst seviyeye çıkartmak için birbirimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.
"AMACIMIZ FİNALE KADAR GİTMEK"
Final oynamak istediklerini belirten Muhammed Şengezer, "Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa'da yüksek takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için maça çıkıyoruz. Amacımız finale kadar gitmek" ifadelerini kullandı.
"FİNALDE İSPANYA İLE KARŞILAŞMAK İSTERİM"
Finalde İspanya ile karşılaşmak isteyeceğini belirten Muhammed Şengezer, sözlerini şöyle noktaladı:
"Ben finalde İspanya ile karşılaşmak isterim. Onları beğeniyorum. Bence güzel bir maç olur."