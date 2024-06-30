Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer’den dozu aşan ifadelere tepki: Çok yanlış

Avusturya'nın sert bir takım olduğunu Mart ayında oynanan hazırlık maçında buna karşılık veremediklerini dile getiren 27 yaşındaki sağ bek, "Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskıya karşılık veremedik. Şu an intikam olarak değil bir maç 1-0 da olsa bizim almamız gerekiyor. Onları eleyip, önümüzde bakmamız gerekiyor. Maç maç gitmek lazım. Avusturya'yı geçersek de adım adım bakmak gerekiyor. Yarı finali zorlayabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Gürcistan, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu gruptan ikinci sırada son 16 turuna adını yazdıran milli takımımız Avusturya ile çeyrek finale yükselmek adına kozlarını paylaşacak. Ay yıldızlılarda sağ bek Zeki Çelik ve kaleci Muhammed Şengezer basın mensuplarının karşısına çıkıp soruları cevapladı. İki isim de takımdaki dostluğun yüksek seviyede olduğunu belirterek eleştirilerin zaman zaman dozu aştığını söyledi.

Savunma yönünde daha güçlü, hücum yönünde biraz daha kısıtlı olduğu yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını belirten Zeki, "İlk maçtan önce sakatlık yaşadım. Sakatlık olmasa oynama ihtimalim olacaktı. Hoca ile de konuşmuştuk. İlerleyen maçlarda şans vereceğini söylemişti. Bu sezon Leao'ya karşı da 4 maça çıktım. Onu iyi tanıyorum. Hoca görev verdi. Oynadığım maçta da 2 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu yarattım. Ancak gol olmadı. Kamuoyunda öyle gözüküyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Milli takımın yetenekli bir gruba sahip olduğunu ifade eden Zeki Çelik , "Yetenekli bir takıma sahibiz. Arda, Semih, Can, Kenan gibi gençlerimiz var. Bunlar ilerleyen turnuvalarda çok katkı sağlayacak. İlerleyen turnuvalar daha iyi bir derece yapacağız" diye konuştu.

"MOURUNHO BAŞARILI OLACAK"

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'dan çok şey öğrendiğini belirten Zeki Çelik, "Mourinho deneyimli bir hoca. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum. Buradan ona da başarılar diliyorum" dedi.

"MONTELLA TAKTİK ÇALIŞMAYI SEVİYOR"

Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli sağ bek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız taktik çalışmayı çok seviyor. Antrenmanlar çok tempolu. İtalya'da bunu diğer hocalarda da gördüm. Taktik disiplin önemli. Hocanın analizleri, bizimle iletişimi çok iyi. Hoca ile gayet mutluyuz."

"ELEŞTİRİ KONUSUNDA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda oldukça güzel bir ortam olduğunu ve dışardan yapılan eleştirilerin dozunun kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Zeki Çelik, "Burada güzel bir ortam var. Bazen eleştiriler olunca şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz. Birçok yorum yapılıyor. Bence bunlar yanlış. Ülkemiz için burada mücadele ediyoruz. Eleştirinin dozunu bazen kaçırıyorlar. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM 2032'DE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAK"

Cenk Tosun'un takımın potansiyelinin çok yüksek olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan Zeki Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cenk ağabeye katılıyorum. 6-7 yıldır buraya geliyorum. Genç, tecrübeli herkes birbiriyle konuşuyor. Ortamdan memnunum. 2032'de bu takım çok iyi işler yapacak."