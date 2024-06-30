PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer'den dozu aşan ifadelere tepki: Çok yanlış

EURO 2024'ün son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer basının karşısına geçerek soruları yanıtladı. İki futbolcu kamptaki arkadaşlık bağının üst düzeyde olduğunu dile getirirken yapılan bazı eleştirilerde dozun aştığını dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 19:31 Güncelleme 30 Haziran 2024, 19:32
Zeki Çelik ve Muhammed Şengezer’den dozu aşan ifadelere tepki: Çok yanlış

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gürcistan, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu gruptan ikinci sırada son 16 turuna adını yazdıran milli takımımız Avusturya ile çeyrek finale yükselmek adına kozlarını paylaşacak. Ay yıldızlılarda sağ bek Zeki Çelik ve kaleci Muhammed Şengezer basın mensuplarının karşısına çıkıp soruları cevapladı. İki isim de takımdaki dostluğun yüksek seviyede olduğunu belirterek eleştirilerin zaman zaman dozu aştığını söyledi.

"AVUSTURYA'DA CEVAP VEREMEDİK"

Avusturya'nın sert bir takım olduğunu Mart ayında oynanan hazırlık maçında buna karşılık veremediklerini dile getiren 27 yaşındaki sağ bek, "Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta baskıya karşılık veremedik. Şu an intikam olarak değil bir maç 1-0 da olsa bizim almamız gerekiyor. Onları eleyip, önümüzde bakmamız gerekiyor. Maç maç gitmek lazım. Avusturya'yı geçersek de adım adım bakmak gerekiyor. Yarı finali zorlayabiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"GENÇLER BİZE KATKI SAĞLAYACAK"

Milli takımın yetenekli bir gruba sahip olduğunu ifade eden Zeki Çelik, "Yetenekli bir takıma sahibiz. Arda, Semih, Can, Kenan gibi gençlerimiz var. Bunlar ilerleyen turnuvalarda çok katkı sağlayacak. İlerleyen turnuvalar daha iyi bir derece yapacağız" diye konuştu.

"HÜCUM YÖNÜM ZAYIF DEĞİL"

Savunma yönünde daha güçlü, hücum yönünde biraz daha kısıtlı olduğu yönünde yapılan eleştirilere katılmadığını belirten Zeki, "İlk maçtan önce sakatlık yaşadım. Sakatlık olmasa oynama ihtimalim olacaktı. Hoca ile de konuşmuştuk. İlerleyen maçlarda şans vereceğini söylemişti. Bu sezon Leao'ya karşı da 4 maça çıktım. Onu iyi tanıyorum. Hoca görev verdi. Oynadığım maçta da 2 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu yarattım. Ancak gol olmadı. Kamuoyunda öyle gözüküyor ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"MOURUNHO BAŞARILI OLACAK"

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'dan çok şey öğrendiğini belirten Zeki Çelik, "Mourinho deneyimli bir hoca. Ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyorum. Buradan ona da başarılar diliyorum" dedi.

"MONTELLA TAKTİK ÇALIŞMAYI SEVİYOR"

Teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili düşünceleri sorulan tecrübeli sağ bek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocamız taktik çalışmayı çok seviyor. Antrenmanlar çok tempolu. İtalya'da bunu diğer hocalarda da gördüm. Taktik disiplin önemli. Hocanın analizleri, bizimle iletişimi çok iyi. Hoca ile gayet mutluyuz."

"ELEŞTİRİ KONUSUNDA DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımda oldukça güzel bir ortam olduğunu ve dışardan yapılan eleştirilerin dozunun kaçırılmaması gerektiğini dile getiren Zeki Çelik, "Burada güzel bir ortam var. Bazen eleştiriler olunca şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz. Birçok yorum yapılıyor. Bence bunlar yanlış. Ülkemiz için burada mücadele ediyoruz. Eleştirinin dozunu bazen kaçırıyorlar. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"BU TAKIM 2032'DE ÇOK İYİ İŞLER YAPACAK"

Cenk Tosun'un takımın potansiyelinin çok yüksek olduğu yönündeki açıklamaları hatırlatılan Zeki Çelik, sözlerini şöyle noktaladı:

"Cenk ağabeye katılıyorum. 6-7 yıldır buraya geliyorum. Genç, tecrübeli herkes birbiriyle konuşuyor. Ortamdan memnunum. 2032'de bu takım çok iyi işler yapacak."

MUHAMMED ŞENGEZER: İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ

Yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrılan Doğan Alemdar'a geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Muhammed Şengezer, "Doğan kardeşime geçmiş olsun. Ozan ve Enes de talihsiz sakatlıklar yaşadılar. Ben buraya hazır şekilde geldim. Her zaman irtibat halindeydik. Takımda arkadaşlık üst seviyede. Zeki ile 17 yıldır arkadaşız. Şu an her şey iyi gidiyor. Ciddi ve önemli bir maçımız var. Ciddi şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"BENİ EN ÇOK HAKAN AĞABEY VE SEMİH ZORLUYOR"

Antrenmanlarda kendisini en çok zorlayan isimlerin Hakan Çalhanoğlu ve Semih Kılıçsoy olduğunu belirten Muhammed Şengezer, "Hepsi tanıdığım oyuncular. Ligde de rakip olduklarım var. Beni en çok zorlayan Hakan ağabey ve Semih. İnanılmaz şut özelliğine sahipler. Rakibimizi çok iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Daha iyi oyuncularımız var ve daha fazla kapasiteye sahibiz. Ülkemizi sevindirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ANTRENMANDA OLMAYACAK ŞEY MAÇTA BAŞIMIZA GELDİ"

Portekiz maçında talihsiz bir gol yendiğini ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Talihsiz bir gol yedik. Bu kimsenin istemeyeceği bir şey. Altay ya da Samet ile de bunu konuşmadım. Antrenmanda başımıza gelmeyecek bir şey maçta geldi. Futbolda bunlar olabiliyor. Oyuncular olarak bazen sahada sesimizi duyuramadığımız zamanlarda böyle hatalar oluyor. O konuyla alakalı konuşulacak bir şey yok. 4 kaleciyiz. Mert ağabey, Uğurcan ve Altay. Eskiden beri birbirimizi tanıyan kalecileriz. Hem yetenek hem de karakter olarak birbirimizi üst seviyeye çıkartmak için birbirimize yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ FİNALE KADAR GİTMEK"

Final oynamak istediklerini belirten Muhammed Şengezer, "Şu an turnuvaya baktığımız zaman üst düzey takımlar var. Bizde bunlardan biriyiz. Hem tecrübeli hem de tecrübesiz isimler var. Avrupa'da yüksek takımlarda oynayan arkadaşlarımız var. Kazanmak için maça çıkıyoruz. Amacımız finale kadar gitmek" ifadelerini kullandı.

"FİNALDE İSPANYA İLE KARŞILAŞMAK İSTERİM"

Finalde İspanya ile karşılaşmak isteyeceğini belirten Muhammed Şengezer, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben finalde İspanya ile karşılaşmak isterim. Onları beğeniyorum. Bence güzel bir maç olur."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA HABERLERİ | İzmir Torbalı’da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var
Bursa’da anız yangını! Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünün de olduğu ormana sıçradı | Felaketten son anda kurtuldular
TT Sanal Santral
Bir izmaritin bedeli 50 hektarlık alan oldu! İşte İzmir’deki yangın faciasının çıkış anı
İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy ‘Gazze’de bitmesi gereken bir işgal var’ deyip Tel Aviv’in yüzüne vurdu: Dünyanın en gaddar rejimi
İsrail’den İran ve Lübnan’a kıyamet günü silahları tehdidi: Orta Doğu’da yeni cephe topyekün savaş! O bölgeye sıçrarsa…
Mauro Icardi’nin peşini bir türlü bırakmadılar! Dudak uçuklatacak teklif tam 50 milyon euro...
Memura emekliye yeni zam oranı şekillendi! %21.11 artış ile en düşük 41.462 TL yatacak! Öğretmen, polis, hemşire, avukat...
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor
Dünya sosyal medya kullanım oranı açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada! Whatsapp, Facebook, Instagram...
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
Dünya servetini nükleer savaşa yatırıyor: Silah şirketleri bir yılda milyarlarca dolar kazandı! Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti: Fransa erken genel seçim için sandık başında! Nice’de oy verme merkezine saldırı
SON DAKİKA