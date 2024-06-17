Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çok konuşulacak bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan ve Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek iddiasını ortaya koyan Kanarya, Alman yıldız Toni Kross'a kanca attı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te mücadele eden ve turnuva sonrası futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'li oyuncuyla, İskoçya ile oynadıkları maç sonunda özel olarak görüştü.