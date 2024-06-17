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Mourinho'dan Toni Kroos'a sürpriz teklif!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in efsane futbolcuları arasına adını yazdıran Toni Kroos, EURO 2024'ten sonra futbolu bırakma kararı almıştı. Almanların İskoçlara karşı oynadığı, turnuvanın ilk maçına da 11'de başlayan Kroos gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Yıldız isme Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da flaş bir teklif gittiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 13:48 Güncelleme 17 Haziran 2024, 13:48
Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

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Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertliler, büyük bir hava yakalamıştı.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Bu havayı önemli transferlerle süslemek isteyen yönetim de önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyordu.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çok konuşulacak bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan ve Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek iddiasını ortaya koyan Kanarya, Alman yıldız Toni Kross'a kanca attı.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te mücadele eden ve turnuva sonrası futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'li oyuncuyla, İskoçya ile oynadıkları maç sonunda özel olarak görüştü.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Yeni Asır'da yer alan habere göre, bu sohbette futbolu bırakma kararı alan yıldız isme Portekizli teknik adam 'Birlikte çalışma' teklifi yaptı.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Morinho'nun 34 yaşındaki yıldız ismi, "Futbolu çok erken bırakıyorsun. Kararını bir kez daha gözden geçir"

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

"Benim gibi dünya üzerinde seninle çalışmak için çıldıran yüzlerce teknik adam var" sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

Kross'un bu teklife net bir yanıt vermediği, ancak Portekizli ünlü teknik adamın yakın markajı sürdürdüğü ifade edildi.

Mourinho’dan Toni Kroos’a sürpriz teklif!

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