Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.