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Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11'ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımımız da sahneye çıkıyor. F grubunda mücadele eden milli takımımız, grubun ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılarda tek hedef sahadan 3 puan ile ayrılarak hem turnuvaya iyi başlamak hem de gruptan çıkmak için avantaj sağlamak. Zorlu maç öncesi Vincenzo Montella da ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 11:34 Güncelleme 17 Haziran 2024, 11:34
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım'ın Gürcistan maçı hazırlıkları

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Teknik Direktör Montella'nın kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

İtalyan hoca hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi'ye mücadelede forma verecek.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Polonya maçındaki savunma hataları, İsmail ve Ferdi'nin devam eden sakatlıkları ve en son İrfan Can'da yaşanan sıkıntı nedeniyle kampa çağırılan tecrübeli savunma oyuncu dün arkadaşları ile vedalaştı.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

Teknik Direktör Montella'nın İsmail ve Ferdi'nin durumlarının hızla düzelmesi ve İrfan'ın da takımda kalacağının netleşmesi üzerine Serdar'ı kadroya dahil etmediği bildirildi.

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

11'İ BELİRLEDİ!

Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan karşısına millileri bu 11'le sahaya sürmeyi planlıyor:

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

MERT GÜNOK

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

KAAN AYHAN

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

MERİH DEMİRAL

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

FERDİ KADIOĞLU

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

SALİH ÖZCAN

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

HAKAN ÇALHANOĞLU

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

ARDA GÜLER

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

BARIŞ ALPER YILMAZ

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

KENAN YILDIZ

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

CENK TOSUN

Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

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Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak
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