Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler, Kenan Yıldız ve Ferdi Kadıoğlu sahada olacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile yapacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Gürcistan'ı yenerek turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşı karşıya gelecek. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
ARJANTİNLİ HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.
Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.
Gürcistan maçının hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da Teknik Direktör Montella'nın kafasındaki ilk 11 de yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
İtalyan hoca hafif sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında süre alamayan Ferdi'ye mücadelede forma verecek.
Arda Güler konusunda "Arda'nın tamamıyla isteklerimizi algılaması gerekiyor. Arzumuz var, onunla da başlayabiliriz. Ama hamle olarak da onu düşünüyoruz, şu anda karar aşamasındayız" açıklamasını yapan Montella'nın genç yıldızı ilk 11'de sahaya sürmeye karar verdiği öğrenildi.
Öte yandan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kamp çalışmaları kapsamında Polonya'dan, Almanya'ya gelen kafilede yer alan milli futbolcu Serdar Saatçı, Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.
Polonya maçındaki savunma hataları, İsmail ve Ferdi'nin devam eden sakatlıkları ve en son İrfan Can'da yaşanan sıkıntı nedeniyle kampa çağırılan tecrübeli savunma oyuncu dün arkadaşları ile vedalaştı.
Teknik Direktör Montella'nın İsmail ve Ferdi'nin durumlarının hızla düzelmesi ve İrfan'ın da takımda kalacağının netleşmesi üzerine Serdar'ı kadroya dahil etmediği bildirildi.
11'İ BELİRLEDİ!
Teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan karşısına millileri bu 11'le sahaya sürmeyi planlıyor:
MERT GÜNOK
KAAN AYHAN
MERİH DEMİRAL
ABDÜLKERİM BARDAKCI
FERDİ KADIOĞLU
SALİH ÖZCAN
HAKAN ÇALHANOĞLU
ARDA GÜLER
BARIŞ ALPER YILMAZ
KENAN YILDIZ
CENK TOSUN