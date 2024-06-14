TAKVİM ortaya çıkardı: Fenerbahçe yönetiminden transferde flaş hamle! Martin Terrier için harekete geçildi

ÖNEMLİ İSİMLER LİSTEDE

6 numara ve forvet bölgesi için çok önemli isimlerle temas kuran Sarı- Lacivertliler, yine Portekizli hocanın takviye istediği sol kanat için de flaş bir hamle yaptı. TAKVİM'in aldığı bilgilere göre yönetim, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Martin Terrier için düğmeye bastı.