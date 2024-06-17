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Galatasaray'dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, gelecek sezon 5. yıldızı takmak için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar bu doğrultuda birçok yıldız ismi transfer listesine dahil ederken, iki yıldız için girişimlerde son aşamaya gelindi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 12:53 Güncelleme 17 Haziran 2024, 12:53
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile de vedalaşacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

ÖNCELİK SAĞ BEK

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, listesini oluşturdu.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Bu doğrultuda gündeme Sofyan Amrabat ismi gelirken, teknik direktör Okan Buruk Manchester United'ın yıldızıyla geçtiğimiz sezon görüşüldüğünü belirtti.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

İLK HEDEF GORETZKA

Orta saha hedefi doğrultusunda Galatasaray'ın ilk adresi Almanya olacak. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih yetkilileriyle Leon Goretzka'nın bonservisi için masaya oturacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Alman devinin satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun çok fazla talibi var ve Galatasaray cephesi bu konuda vakit kaybetmek istemiyor.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Goretzka'nın menajerler vasıtasıyla yeşil ışık yakmasının ardından, Bayern'in bonservis şartlarını öğrenmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, transfer bütçesini de bu talebe göre ayarlayacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Goretzka görüşmesi olumlu da olsa, olumsuz da olsa Galatasaray'ın bir sonraki adresi Fransa olacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

FOFANA AŞKI DİNMİYOR

Cimbom'un potansiyeli açısından daha yararlı bir transfer gözüyle baktığı Youssouf Fofana için Monaco ile bir görüşme daha yapılacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Galatasaray Yönetimi, geçen yaz ve kış dönemlerinde yaptığı girişimlerden bir sonuç alamamıştı.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Piyasa değeri oldukça yüksek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıkları, bu yeni yapılacak görüşmeyle birlikte başlayacak.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

Yönetimin ana planı, başta Goretzka ve Fofana olmak üzere, orta saha listesinin en üst sırasındaki isimleri belirli bir anlaşma noktasına getirdikten sonra, aralarında en uygun olanı tercih etmek.

Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!

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