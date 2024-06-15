İspanya 3-0 Hırvatistan | GOLLERİ İZLE | EURO 2024’te şoke eden skor! İspanyollar rakibine acımadı

Almanya'da düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda favoriler arasında yer alabilecek iki takımın grup maçı nefes kesti. Berlin'de oynanan İspanya - Hırvatistan mücadelesinden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Boğalar oldu. İlk yarıdaki performansıyla sahadan 3 puanla ayrılan İspanyollar kalitesini bir kez daha ortaya koyarken Hırvatlar ise büyük üzüntü yaşadı.