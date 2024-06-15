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İspanya 3-0 Hırvatistan | GOLLERİ İZLE | EURO 2024'te şoke eden skor! İspanyollar rakibine acımadı

Türkiye'nin de katıldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün maçında İspanya ile Hırvatistan, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelerek kozlarını paylaştı. İki takım arasındaki mücadeleden İspanyollar 3-0 galip ayıldı. İspanyolları galibiyete götüren golleri Morata, Fabian Ruiz ve Dani Carvajal attı. İspanya - Hırvatistan maçının gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 18:11 Güncelleme 15 Haziran 2024, 20:58
İspanya 3-0 Hırvatistan | GOLLERİ İZLE | EURO 2024’te şoke eden skor! İspanyollar rakibine acımadı

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Almanya'da düzenlenen UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda favoriler arasında yer alabilecek iki takımın grup maçı nefes kesti. Berlin'de oynanan İspanya - Hırvatistan mücadelesinden galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Boğalar oldu. İlk yarıdaki performansıyla sahadan 3 puanla ayrılan İspanyollar kalitesini bir kez daha ortaya koyarken Hırvatlar ise büyük üzüntü yaşadı.

İSPANYA HIRVATİSTAN MAÇI GOLLERİ

29' İspanya 1-0 Hırvatistan | Alvaro Morata

32' İspanya 2-0 Hırvatistan | Fabian Ruiz

45+3' İspanya 3-0 Hırvatistan | Dani Carvajal

AÇILIŞ MORATA'DAN

İspanya'nın ile Hırvatistan'ın kozlarını paylaştığı maçta ilk gol Alvaro Morta'dan geldi. Yıldız futbolcu 29'uncu dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı düzgün vuruşla ülkesini 1-0 öne geçirdi.

RUIZ FARKI İKİYE ÇIKARDI

1-0 öne geçen İspanya gol sonrası daha da baskın oynamaya başladı. Boğalar Fabian Ruiz ile farkı ikiye çıkarmayı başardı. 32'de fileleri havalandıran yıldız isim böylelikle 3 dakikada 2 gol bulunmasına katkı sağladı.

İLKLERİN GOLÜ

İspanya Dani Carvajal ile 3 farklı üstünlüğü yakaladı. Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kazanan yıldız futbolcu, Barcelonalı Yamal'ın asistinde ağları havalandırdı. Böylelikle deneyimli futbolcu ilk kez gol sevinci yaşarken genç yıldız da ilk servisini yaptı.

LIVAKOVIC YIKILDI!

Turnuvada Süper Lig'den yer alan isimler arasında bulunan Dominik Livakovic, ülkesi adına kötü bir gündeydi. Takım arkadaşları gibi mağlubiyete engel olamayan Fenerbahçe'nin file bekçisi kalesinde 3 gol gördü.

İspanya Avrupa Şampiyonası'nın ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Arnavutluk karşısında gruptan çıkabilmek adına çok önemli bir sınav verecek.

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