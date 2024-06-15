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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor: Jose Mourinho'nun 2. gözdesi Jota Silva

Jose Mourinho’nun yönetimle yaptığı ilk toplantıda Tottenham’ın orta sahası Hojbjerg’in yanı sıra kanat oyuncusu Jota Silva’nın ismini verdiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:02
Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor: Jose Mourinho’nun 2. gözdesi Jota Silva

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig sona erdikten hemen sonra Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu açıklamıştı. 61 yaşındaki teknik adam imza töreninden hemen sonra yönetimle transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Mourinho, Tottenham'ın Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre Emile Hojbjerg'in alınmasını istedi. Hojbjerg dışında bir yıldız oyuncunun ismini daha yönetime verdi. Bu ismin ise Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Guimaraes'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jota Silva olduğu ortaya çıktı.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Silva'nın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Portekizli yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği ve 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

Kariyerinde Portekiz dışında hiçbir takımda forma giymeyen Silva geride kalan sezonda 42 karşılaşmada boy gösterdi. 15 gol atarken 7 de asiste imza attı. Genç yıldız, Portekiz Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.



22 GOLE KATKI
Bu sezon Portekiz ekibiyle 42 maça çıkan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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