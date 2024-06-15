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Galatasaray transferde ilk adımı atıyor! EURO 2024'teki yıldız sarı kırmızılı formayı giyecek

Yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini sürdüren Galatasaray, birçok oyuncuyla temaslarını sıklaştırdı. İstenen isimler arasında çok sayıda dünya yıldızı bulunuyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim yine İstanbul'da sarı kırmızı şölen için taraftarlarını heyecanlandırmak amacında. Dün Almanya'da başlayan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en önemli oyuncularından biri için girişimler başladı. Teklif edilecek bonservis bedeli de belli oldu. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 19:52 Güncelleme 15 Haziran 2024, 20:07
Galatasaray transferde ilk adımı atıyor! EURO 2024’teki yıldız sarı kırmızılı formayı giyecek

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Milyonlarca taraftarına mayıs ayında beşinci yıldız sevinci yaşatmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcılarının yanı sıra gözlemci ekibinin verdiği rapor doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok oyuncuyla görüşüyor.

Şampiyon Galatasaray'da 2024-2025 sezonundaki hedef Süper Lig'in yanı sıra Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde de önce gruplara kalıp ardından da üst turlara yükselmek.

Bu doğrultuda teknik heyet ve yönetim, dünya yıldızlarının da yer aldığı transfer operasyonunu sezon başı kampı öncesinde tamamlamak istiyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da en büyük dileği çalışacağı yeni oyuncularla önceden tanışıp sezon başlayıncaya kadar iyi vakit geçirerek onlarla kaynaşmak ve takıma adapte olmalarını sağlamaktı.

Başarılı çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı; "Daha lig yeni bitti. Serbest oyuncuları kadronuza katmak daha kolay oluyor. Şu an fiyatların en yüksek olduğu dönem. Seçeneklerin biraz daha az olduğu bir dönem. Onun yanında tabii ki bir çekişme var. İnsanlara bunu doğru anlatmak gerekir. Hangi ülkede olduğumuzu, hangi ülke futbolunda olduğumuzu bir kere bilmek gerekiyor. Birincisi 5 büyük ligin dışına oyuncu getirmek zor olan bir şey. 5 büyük ligde biraz daha oyuncular İspanya'da veya İngiltere'de oynamak istiyor

Birçok oyuncuda bunu yaşıyoruz. Siz oyuncuyu çok istiyorsunuz fakat oyuncunun Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi olmayabiliyor. Birincisi oyuncuyu ikna etmeniz gerekiyor. İkincisi Suudi Arabistan geçen seneden beri bence dünya futbolu için diğer liglerdeki takımların transferleri anlamında sıkıntılı oldu. Oyunculara gelen astronomik rakamları burada sizin onları verme şansınız yok. Bunlar transferi zorlaştıran şeyler. Bir de hep en iyi oyuncuyu arıyoruz biz. Şu anda birçok oyuncuyla görüşüyoruz.

Birçok oyuncu ile ilgili kulüplerden bilgi alıyoruz. Bonservis paraları, oyuncuların istedikleri ve oyuncuların niyeti bunların hepsi bir süreç alıyor. Bence en önemlisi bizim bu oyuncuları kampa yetiştirebilmemiz. 2 gün sonra bizim maçımız yok. 9 Temmuz'da kampa gideceğiz. Buraya oyuncuları yetiştirebilirsek önemli bir şey olacak. Dediğim gibi en iyi oyuncuları almaya çalışacağız.

En iyileri almak istiyoruz. Başkanımız da bu anlamda bize bu yolu açtı. Belki bu arada da 1-2 satış yapacağız. Bunu da bilemiyoruz. Satış yaptıktan sonra bu anlamda elimizde daha da farklı şeyler olabilir. Ama kimse merak etmesin. Özellikle Galatasaray taraftarı sabırlı olsun. Şu anda sağ bekimiz yok. Önceliğimiz sağ bek mevkisi. Yine orta saha için, hücum hattı için oyuncular düşünüyoruz. Ama bizim için şu anda acil gözüken sağ bek."

Galatasaray'ın yeni sezon için uğraş verdiği isimlerden biri ortaya çıktı. Buna göre teknik heyet ve yönetim ilk hamlesini orta saha için yapacak. Eğer anlaşma sağlanırsa da yıldız futbolcu turnuva sonrasında Kemerburgaz'a ayak basacak.

Ayrıca Cimbom da kadrosunu çok önemli bir oyuncuyla güçlendirmiş olacak. Geride kalan sezonda zaman zaman alternatif sorunu yaşayan Okan Buruk'un da eli güçlenecek.

Aslan, Borussia Dortmund'da forma giyen Türk asıllı Alman Milli Takımı futbolcusu Emre Can'ı listesine aldı.

Orta sahadaki direncini artırmak ve kalitesini yukarı çekmek isteyen teknik heyet ve yönetim 30 yaşındaki isme kanca attı. Emre'nin de Türkiye'ye sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Mats Hummels'in ayrılıp Nuri Şahin'in de teknik direktörlük görevine getirildiği Borussia Dortmund'da hareketliliğin Emre Can ile devam edeceği öne sürüldü.

Alman ekibinin yıldız isme gidiş için zorluk çıkarmayacağı ifade edilirken Cimbom'un kapıyı 5 milyon eurodan açacağı öğrenildi.

Deneyimli orta saha bu sezon Alman temsilcisinde 38 maça çıkan Emre Can, 3 gol attı.

Öte yandan Emre Can, EURO 2024'ün ilk maçında İskoçya karşısında da ağları havalandırmıştı.

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