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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho 4 yıldızı istedi! Şampiyonluk yolculuğu başlıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda başarılı olabilmek adına çıktığı yolda Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği isimleri kadroya katabilmek adına temaslarını yoğunlaştırdı. Portekizli çalıştırıcının beraber çalışmayı düşündüğü futbolcuların dördü belli oldu. İstenen oyunu ortaya koyarak mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya'da böylelikle ilk adım da atılacak. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 00:38 Güncelleme 16 Haziran 2024, 00:38
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho 4 yıldızı istedi! Şampiyonluk yolculuğu başlıyor

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Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirerek dünyanın dikkatini çeken ve gündeme oturan Fenerbahçe'de başkanlık seçimi süreci de geride kaldı. Gözler artık transfere çevrildi.

Portekizli çalıştırıcı gelecek sezondan itibaren çalışmak istediği isimleri yönetime bildirdi ve geniş bir liste hazırladı. Birçok yıldızın yer aldığı raporda taraftarların heyecanlanacağı futbolcular bulunuyor.

Başkan Ali Koç ve ekibi en kısa sürede resmi adımları atmak üzere başladıkları geniş çaplı operasyonda pek çok isimle görüşerek önemli bir mesafe kat etmeyi başardı.

Takıma çok büyük bir dokunuş yaparak ahenk bozmak istemeyen teknik heyet ve yönetim nokta atışlarıyla gelecek sezona başlayacak. Bunun için de bazı bölgeler öncelikli olarak belirlendi.

Stoper bölgesinde Becao ve Djiku'nun durumuna göre yeni bir isim alınacak. Ferdi'nin kalması üzerine hesap yapılıyor ancak gelmesi muhtemel astronomik teklif her şeyi değiştirebilir. Levent Mercan hamlesi de hemen hemen kesin gibi.

Rade Krunic gönderilebilirse bu mevkiye de bir transfer gerçekleştirilmek isteniyor. Bunun için de en kısa yoldan kendisine veda edilecek.

Dusan Tadic'in 10 numara mevkisine kaydırılması ihtimali üzerine de sol kanat için arayış başladı.Ayrıca Jose Mourinho diğer kanatta da İrfan Can'ın yavaş kalındığı düşüncesiyle buraya da bir takviye istedi.

Batshuayi ile görüşmeler gerçekleşse de istenen noktaya henüz gelinemedi. Forvet konusunda da yeni gelişmeler yaşanabilir.

İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesinde bulunan 4 yıldız isim:

MARIO HERMOSO

PIERRE-EMILE HOJBJERG

OĞUZ AYDIN

MARTIN TERRIER

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