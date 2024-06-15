FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho 4 yıldızı istedi! Şampiyonluk yolculuğu başlıyor

Takıma çok büyük bir dokunuş yaparak ahenk bozmak istemeyen teknik heyet ve yönetim nokta atışlarıyla gelecek sezona başlayacak. Bunun için de bazı bölgeler öncelikli olarak belirlendi.

Stoper bölgesinde Becao ve Djiku'nun durumuna göre yeni bir isim alınacak. Ferdi'nin kalması üzerine hesap yapılıyor ancak gelmesi muhtemel astronomik teklif her şeyi değiştirebilir. Levent Mercan hamlesi de hemen hemen kesin gibi.

Rade Krunic gönderilebilirse bu mevkiye de bir transfer gerçekleştirilmek isteniyor. Bunun için de en kısa yoldan kendisine veda edilecek.

Dusan Tadic'in 10 numara mevkisine kaydırılması ihtimali üzerine de sol kanat için arayış başladı.Ayrıca Jose Mourinho diğer kanatta da İrfan Can'ın yavaş kalındığı düşüncesiyle buraya da bir takviye istedi.