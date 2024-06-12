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Jose Mourinho onu takımda görmek istiyor! Fenerbahçe'de Luton Town takımının yıldızı Elijah Adebayo hareketi

Listesinde birçok yıldız santrafor bulunan F.Bahçe, Jose Mourinho’nun da takımda görmeyi çok istediği İngiliz golcü Elijah Adebayo ile pazarlıklara başlayacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 07:01 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:03
Jose Mourinho onu takımda görmek istiyor! Fenerbahçe’de Luton Town takımının yıldızı Elijah Adebayo hareketi

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Fenerbahçe golcü transferi için ince eleyip sık dokuyor.

Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'e veda eden Luton Town takımının İngiliz santrforu Elijah Adebayo. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yönetimin yaptığı son transfer toplantısında gündeme gelen yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde pazarlıklar başlayacak.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Luton Town yönetimi ile bir araya geleceği ve transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, bu transferi 8-10 milyon Euro bandında bitirmeyi planlıyor.

İngiliz ekibi küme düştüğü için yıldız golcü Adebayo takımdan kesinlikle ayrılmak istiyor. Geride kalan sezonda 27 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki santrafor, 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Fulham altyapısından yetişen ve bugüne kadar İngiltere dışında forma giymeyen Nijerya asıllı İngiliz forvet Adebayo için şimdiye kadar bonservis ücreti ödenmedi. İngiliz golcünün transfermarkt güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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