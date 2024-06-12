Jose Mourinho onu takımda görmek istiyor! Fenerbahçe’de Luton Town takımının yıldızı Elijah Adebayo hareketi

Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'e veda eden Luton Town takımının İngiliz santrforu Elijah Adebayo. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yönetimin yaptığı son transfer toplantısında gündeme gelen yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde pazarlıklar başlayacak.