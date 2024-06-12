Barcelona’ya niyet Galatasaray’a kısmet! 20 milyon Euroluk yıldız isim Guido Rodriguez ile temaslar kuruluyor

Tecrübeli futbolcuya La Liga'dan da teklifler olduğu belirtiliyor. Bu sezon Betis formasıyla 29 maçta forma giyen Rodriguez söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Yıldız ön liberonun 20 milyon Euro civarında bir piyasa değeri bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN