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Galatasaray'ın yardımına Arda Turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılıların elden çıkarmak istediği yıldız isimlerden birisine Eyüpspor talip oldu. Yıllık ücreti bir hayli yüksek olsa da Arda Turan bu transferde ısrarcı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 17:10 Güncelleme 11 Haziran 2024, 17:10
Galatasaray’ın yardımına Arda Turan koştu! O yıldızı transfer edecek

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Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Kadroya önemli takviyelerin yapılması beklenirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Ndombele ve Sergio Oliveira'nın performasından memnun kalmayan Okan Buruk yeni sezonda 2 isimle devam etmeme kararı aldı.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde Sergio Olivera'nın takımdan uzak kalmasına ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

"OLIVEIRA'YA TEPKİ VERMEM GEREKİYORDU"

"Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Fakat Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

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