Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Kadroya önemli takviyelerin yapılması beklenirken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
Ndombele ve Sergio Oliveira'nın performasından memnun kalmayan Okan Buruk yeni sezonda 2 isimle devam etmeme kararı aldı.
Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz günlerde Sergio Olivera'nın takımdan uzak kalmasına ilişkin soruları yanıtlamıştı.
"OLIVEIRA'YA TEPKİ VERMEM GEREKİYORDU"
"Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Sergio Oliveira, hakkında çıkan Eyüpspor iddialarını yalanlamıştı.
Fakat Süper Lig'in yeni ekibi, Portekizli orta sahanın peşini bırakmadı.
Kiralama teklifi yapmayı düşünen Arda Turan'ın takımı, 32 yaşındaki orta sahayı da projeyle ikna etmek istiyor.
Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi olan Oliveira'nın ayrılığına onay verecek.
Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev alırken 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.