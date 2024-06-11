Galatasaray’ın yardımına Arda turan koştu! O yıldızı transfer edecek

"OLIVEIRA'YA TEPKİ VERMEM GEREKİYORDU"

"Karakter olarak Gomis de Sergio da sevdiğim insanlar. Sergio karakter olarak tepkileri olabilecek bir oyuncuydu. Vermem gereken tepkiyi vermem gerekiyordu. Bir süre antrenmanlara bizsiz çıktı. Son maçımızda da sahaya çıktı." ifadelerini kullandı.