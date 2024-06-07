SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

ÖZEL | Fenerbahçe'den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerde takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler takıma yapılacak takviyelere çevrildi. Kanarya, öyle bir ismi gündemine aldı ki bu hamle taraftarları oldukça heyecanlandıracak cinsten. Tadic için ise bu transfer farklı bir anlam taşıyor. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 15:18 Güncelleme 07 Haziran 2024, 15:18
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek tüm dünyada yankı uyandırdı.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Ülker Stadı'nda görkemli bir imza töreni düzenlenen Portekizli teknik adam, kendisini 2+1 yıllığına sarı lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

İmza töreninde konuşan Jose Mourinho, "Benim için tek önemli şey Fenerbahçe'nin başarısı. Bu forma artık benim derim gibi. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim" diyerek, Fenerbahçe taraftarını şimdiden heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Şampiyonlar Ligi finalinde de Fenerbahçe'nin tanıtımını yapan Portekizli teknik adam, hedefinin Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

TRANSFER ÇALIŞMASI BAŞLADI

Fenerbahçe'de mevcut yönetim, seçimleri kazanacakmış gibi çalışmalarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, imza töreni esnasında astronomik teklif gelmediği müddetçe oyuncu satmayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Bunun yanı sıra yeni yönetimde olması planlanan Acun Ilıcalı da, takıma 3-4 dünya yıldızı takviyesi yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Kanarya'da Jose Mourinho ile beraber transfer çalışmaları da başlarken, öncelik takımdan ayrılması planlanan isimlere verilecek.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

O İSİMLER TAKIMDA KALACAK

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun mutlaka takımda kalmasını istediği isimler mevcut.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Livakovic, Djiku, Becao, Fred, İrfan Can ve Tadic'in takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Kanarya, sözleşmesi sona eren ancak opsiyonu bulunan Michy Batshuayi ile de yola devam edecek.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

TEKLİFLERE BAĞLI

Fenerbahçe'de bazı isimlerin geleceği ise kulübe gelecek tekliflere bağlı olacak.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Kanarya'da bu doğrultuda geleceği en merak edilen isimlerin başında Ferdi Kadıoğlu geliyor. Sarı lacivertliler, 30 milyon euronun altına milli futbolcuyu satmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Aynı şekilde Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski için de gelecek teklifler beklenecek. Kanarya, bu isimlerden de en az 20'şer milyon euro gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'i de Avrupa'da takip eden takımlar var. Milli futbolcunun EURO 2024 performansı geleceğinde belirleyici olacak.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Yine gösterdiği performansla sezonun etkili isimlerinden olan Osayi Samuel için de 15 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde transfere onay verilecek.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başında ve devre arasında takımdan kiralık olarak ayrılan yabancı isimler ile yola devam edilmeyecek.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique ve Miguel Crespo ile vedalaşılacak. 3 ismin de kiralandıkları takımlara bonservisiyle gönderilmesi gündemde.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

MERT HAKAN'DA KARAR YÖNETİMİN

Sözleşmesi sona eren Joshua King ile vedalaşan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş için ise kararı yönetim belirleyecek. Ali Koç'un görevde kalması halinde milli futbolcuyla sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

DZEKO SORU İŞARETİ

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile beraber gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerden birisi de Edin Dzeko.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Fenerbahçe'nin kaptanı, İsmail Kartal'ın kalması halinde takımdan ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi işleri değiştirdi.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Boşnak yıldız takımda kalmak istese de Portekizlinin vereceği karar belirleyici olacak. Mourinho, Roma'nın başına geçtiğinde Dzeko ile çalışmak istememiş ve yıldız isim Inter'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

ORKUN KÖKÇÜ BOMBASI!

Transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen yönetim, hem yerli olması hem de kalitesiyle takıma güç katacağının düşünülmesi nedeniyle rotayı Orkun Kökçü'ye çevirdi.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Benfica'da mutsuz olan milli yıldızın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

TADIC İLE TAKIM ARKADAŞI OLACAK

Orkun, Feyenoord kaptanlığı yaptığı dönemde Ajax ile karşılaştıkları maçta o dönem Hollanda ekibinin formasını giyen Dusan Tadic ile saha için arbede yaşamıştı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda iki isim Fenerbahçe'de takım arkadaşı olacak.

Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Zorunlu Afet Sigortası ZAS için geri sayım! Eşyalar da ödenecek
ÖZEL | Fenerbahçe’den taraftarı heyecanlandıracak hamle! Dusan Tadic bu transfere çok şaşıracak
Macaristan’da yakalanan Ayhan Bora Kaplan davasının firari ismi Serdar Sertçelik Türkiye’ye iade edilecek mi? Bakan Tunç açıkladı
Türkiye’nin ayak izi genişliyor: Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu ve Avrupa’da Ankara rüzgarı! AB’den dikkat çeken rapor: Yapıcı ortaklık şart
Müge Anlı’da dehşete düşüren Güllü Çolak olayı! Adamı kıyma yaptılar! Kardeşleri anlattı: Et görünce mideleri bulanıyor
Galatasaray’da Okan Buruk imzayı attı! Flaş Jose Mourinho yanıtı: Başkan araya girdi!
Sürdürülebilir dönüşüm için yol haritası! İş dünyası ve kamu temsilcileri Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor
Mekke’ye ulaşan hacı adayları ibadetlerini sürdürüyor | Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 7 vatandaşımız hayatını kaybetti
Yeni vergi paketinin içeriğinde neler var? Tapu sahipleri dikkat! Boş eve vergi mi geliyor?
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Jose Mourinho misillemesi! Dev transfer çalımı geliyor
1 milyar dolarlık vurgunun ardından coin kraliçesi çıktı! Ünlü isimler kullanılarak güven sağladı
Katliam listesi ortaya çıktı! Soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’de kullandığı ABD silahları
Kıdem tazminatına Temmuz zammı | SSK, Bağ-Kur, memur ve emekli zamlarıyla birlikte o da artacak!
SON DAKİKA