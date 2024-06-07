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Galatasaray'dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk'tan 'mutlaka alınsın' talimatı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Okan Buruk ile resmen nikah tazeleyen sarı kırmızılılarda tek odak noktası takıma yapılacak takviyeler haline geldi. Bu doğrultuda deneyimli teknik adamın 'mutlaka alalım' talimatı verdiği yıldız isim için dev bir teklif yapıldı. İşte o rakam ve detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Haziran 2024, 16:49 Güncelleme 07 Haziran 2024, 16:49
Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

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Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Sarı-kırmızılılar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Tecrübeli çalıştırıcı, RAMS Park'ta kendisi için düzenlenen ve Başkan Dursun Özbek'in de hazır bulunduğu imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Kadro yapısının bir yıl öncesine göre daha oturmuş olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, transfer planlamasıyla ilgili şunları kaydetti:

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

"Elimizde çok iyi oyuncular var. Orta sahada çok iyi oyuncularımız var, onların dışında profil bakacağız.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Hem Türkiye hem de Şampiyonlar Ligi'ne uygun orta saha bakacağız. Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Bütçemiz olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız. Çok acil sağ bek alınacak. Orta sahaya transfer yapacağız.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Hücum hattına destek olabilecek oyuncular düşünüyoruz. Çok önemli oyuncular belirledik. Taraftarları çok mutlu edecek transferler yapacağız, hepsi rahat olsun."

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Buruk, Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'in kiralanmasıyla ilgili soruya, "Yeni gitti ve sakatlık yaşadı. Bayern Münih'in kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Şu anda öyle bir konu yok." yanıtını verdi.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Deneyimli teknik adam, transfer döneminde birçok futbolcunun isminin geçtiğini, forvet için hazırlıklarının devam ettiğini ancak Michy Batshuayi ile ilgili transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Buruk, Türk kökenli Alman futbolcuyu herkesin kadrosunda görmek isteyeceğini ama yıldız oyuncunun Katalan ekibiyle sözleşmesinin devam ettiğini kaydetti.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Transfer için kolları sıvayan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Rafa Silva...

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Sarı-kırmızılılar, geride bıraktığımız ara transfer döneminde de Portekizli futbolcuyla ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da geçtiğimiz aylarda Rafa Silva transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Yönetim, 31 yaşındaki futbolcuyu yeniden listeye eklerken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Portekiz basını, Galatasaray'ın Rafa Silva'ya yaptığı teklifi açıkladı.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Record'da yer alan haberde; sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki futbolcuya 2 sezon için 7 milyon Euro garanti ücret + 3 milyon Euro imza parası teklif etti.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

Fotomaç'ın haberine göre deneyimli oyuncunun adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.

Galatasaray’dan yıldız isme dev teklif! Okan Buruk’tan ’mutlaka alınsın’ talimatı

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