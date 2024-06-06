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Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağa İngiliz yıldız! Gelmeyi kabul etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Erden Timur'un ayrılmasının ardından transfer çalışmalarını bizzat sürdürme kararı alan başkan Dursun Özbek, önceliği sağ bek bölgesine verdi. Aurier ile devam etmeyecek olan yönetim, İngiliz yıldızın transferini bitirmek için kararlı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 11:01 Güncelleme 06 Haziran 2024, 11:01
Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağa İngiliz yıldız! Gelmeyi kabul etti

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılılar, rekorlar kırarark geçirdiği sezonu Fenerbahçe'nin önünde tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iki sezon üst üste aynı başarıyı elde eden Galatasaray'da, başkan Dursun Özbek de yeniden seçilerek görevini sürdürüyor.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

BURUK KALIYOR!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un geleceği belirsizliğini koruyordu. Şampiyon teknik adam, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini duyurdu. Yönetimin, tecrübeli teknik adam ile kısa sürede yeni sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Sarı kırmızılılar ayrıca, sezonun yıldız isimlerinden Dries Mertens ile de 1 yıllık sözleşme yenileyecek.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

GÖZLER ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE

Galatasaray'da tüm plan yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için kurulacak.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Geride kalan sezonda Bayern Münih ve Manchester United gibi devlerin bulunduğu grupta iyi işlere imza atan Aslan, Kopenhag'ın arkasında kalarak grubunu 3. tamamladı ve Avrupa Ligi'ne düştü.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Burada Sparta Prag ile karşılaşan temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kazansa da ikinci maçta sahadan farklı mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Bu sezon Devler Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını da bu plan doğrultusunda yapacak.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

İSKELET KORUNACAK

Galatasaray'da ilk hedef takımın iskeletini koruyarak eksik bölgeleri tamamlamak. Bu doğrultuda sezon içerisinde Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Torreira ile yeni sözleşme imzalandı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Mauro Icardi de şampiyonluğun ilan edildiği Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile yüreklere su serpti.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Arjantinli yıldız gelecek sezon da takımda kalacağını ve 5. yıldızı takmak için mücadele edeceğini söyledi.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

AYRILIKLAR NETLEŞİYOR

Galatasaray'da Okan Buruk'un raporuna göre yönetim çalışmalarını sürdürürken takımdan ayrılacak isimler de netlik kazandı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Buna göre; neredeyse hiç verim alınamayan Sergio Oliveira, Tete ve Zaha için gelecek teklifler değerlendirilecek.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Takıma kiralık olarak katılan Ndombele ve Carlos Vinicius ile de devam edilmeyecek.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Ayrıca 6 aylık sözleşme imzalanan Serge Aurier'in de Galatasaray kariyeri kısa sürecek.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın savunma hattında da bir değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakcı ile yola devam edecek olan Aslan, milli stoperin partnerini değiştirecek.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Bu doğrultuda Nelsson ve Davinson Sanchez için gelen teklifler değerlendirilecek. Galatasaray'ın bu transferlerden beklentisi en az 20 milyon euro.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

KEREM'DEN AYRILIK SİNYALİ

Sezonun ikinci yarısında formadan uzak kalan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı camiaya veda edebilir. Milli yıldız Konyaspor maçının ardından ayrılık sinyali verdi.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Adı özellikle MLS ve Arabistan takımlarıyla anılan Kerem Aktürkoğlu, 'Ben takımda olsam da olmasam da...' diyerek veda imasında bulundu.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

ERDEN TİMUR MORALLERİ BOZDU!

Galatasaray'da yaptığı transferlerle taraftarların sevgisini kazanan Erden Timur, camiadan yeterli desteği alamadığını belirterek görevinden ayrıldı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

SAĞ BEK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Sacha Boey'un takımdan ayrılmasının ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i transfer eden Galatasaray, Fildişili yıldızdan yararlanamadı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Afrika Kupası'ndan sakat dönen yıldız oyuncu, 6 aylık sözleşme dönemi boyunca hiçbir maçı 90 dakika tamamlayamadı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

Bunun üzerine yeni sezon öncesi sağ bek arayışlarına hız veren Galatasaray, Manchester United'ın yıldızı Aaron Wan Bissaka için nabız yokladı.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

İngiliz sağ bek sarı kırmızılı takımda oynmaya sıcak bakarken, Kırmızı Şeytanlar'ın Bissaka ile yollarını ayırmayı düşünmediği öğrenildi.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

20 milyon euro bonservis değeri bulunan yıldız sağ bekin 1 yıllık daha kontratı bulunuyor.

Galatasaray bek sorununu çözüyor: Sağ beke İngiliz yıldız! Yeni Sacha Boey olacak

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