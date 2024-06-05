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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun sözleşmesinde 'özel' madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho getirildi. Sarı lacivertlilerin bu hamlesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Kanarya, Portekizli teknik adamın maliyetini 12 milyon euro olarak açıklarken, sözleşmesinde özel bir madde olduğu da öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 11:32 Güncelleme 05 Haziran 2024, 11:35
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

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Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

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Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Kanarya, son olarak Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Fenerbahçe, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Türk futbolu için, Türkiye ligini geliştirmek, yardımcı olmak için çalışmak istiyorum. Ama önemli olan ne Türk futbolunu ne de Türkiye Süper Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim." diye konuştu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Jose Mourinho için düzenlenen imza töreninde birçok konuya açıklık getirilirken, sözleşmede özel maddeler olduğu da vurgulanmıştı.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

O maddelerden biri de Avrupa'da şampiyonluk...

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

AVRUPA'DA KUPA GELİRSE 10 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe, iki yıllık Jose Mourinho döneminde Şampiyonlar Ligi'ni ya da Avrupa Ligi'ni kazanırsa; Portekizli teknik adama 10 milyon Euro bonus ödeyecek. Konferans Ligi'nin kazanılması halinde ise; bu miktar biraz daha düşecek.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Avrupa'nın üç turnuvasında tek kupa kaldıran teknik adam olan Portekizli Jose Mourinho, iki yıllık süreçte Fenerbahçe'den yardımcılarıyla birlikte 24 milyon Euro maaş alacak.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Taraftarların bir kısmı bu durumun Mourinho'yu motive edeceğini savunurken, diğer kısım bonuslarla beraber hocaya ödenecek rakamın çok yüksek bedellere ulaşacağının altını çizdiler.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

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