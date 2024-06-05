Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun sözleşmesinde ’özel’ madde! Taraftarlar ikiye bölündü

Fenerbahçe, 61 yaşındaki çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mourinho, "Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama bunun öncesinde bunu hissedebiliyorum. Bu da bana büyük bir sorumluluk veriyor.

Sizlere söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı benim derim, kemiğim gibi olacak. Futbol sizler, bizler için bir tutkudur. Öyle zannediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim en iyi yerlerden birisindeyim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Bunu tüm kalbimle söylüyorum, sizin bu tutkunuz için burada olmak istedim.