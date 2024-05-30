Bodrumspor Süper Lig’de!

SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Akpınar, Del Valle, Ndlovu
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar
BODRUM ÖNE GEÇTİ SAKARYA 10 KİŞİ KALDI!
Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 19'u gösterirken Bodrumspor golcü futbolcusu Gökdeniz ile 1-0 geçti. Bu sezon 9'uncu kez fileleri sarsan yıldız oyuncunun ardından 44'üncü dakikada Rotman rakibini tehlikeli bölgede düşürünce Sakaryaspor 10 kişi kaldı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
UZATMADA FARK OLDU
Bodrumspor kaşrısında eksik kalmasına rağmen oyunda ağırlığını ortaya koyan Sakaryaspor, Zdravko Dimitrov'un golü ile skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla uzatmalara gitti. Ondrej Celustka ceza sahasına yapılan ortada kafayla topu ağlarla buluşturdu ve Bodrum yeniden öne geçti. 103'te ise Tunahan Akpınar sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Tunahan birkaç dakika sonra ise kırmızı kart gördü
KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ
Bodrumspor'da Tunahan'ın ardından Erkan da kırmızı kart gördü. Ancak Abdülkadir Bitigen VAR'a gidip pozisyonu inceledikten sonra kartı iptal etti.