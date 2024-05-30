Bodrumspor Süper Lig’de!

UZATMADA FARK OLDU

Bodrumspor kaşrısında eksik kalmasına rağmen oyunda ağırlığını ortaya koyan Sakaryaspor, Zdravko Dimitrov'un golü ile skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla uzatmalara gitti. Ondrej Celustka ceza sahasına yapılan ortada kafayla topu ağlarla buluşturdu ve Bodrum yeniden öne geçti. 103'te ise Tunahan Akpınar sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Tunahan birkaç dakika sonra ise kırmızı kart gördü