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Bodrumspor Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen son takım Bodrumspor oldu. Ege ekibi Adana'da karşılaştığı Sakaryaspor'u uzatmalarda 3-1 yenerek tarihinde ilk defa bu organizasyonda mücadele etme hakkı kazandı.Yeşil siyahlılar ise özlemini dindirmeyi başaramadı.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 19:13 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 22:57
Bodrumspor Süper Lig’de!

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Adana'da oynanan 1. Lig play-off finalinde kazanan taraf Bodrumspor oldu. Ege temsilcisi rakibini 3-1 yenerek Süper için son bileti aldı. Yeşil beyazlıları en üst lige çıkartan golleri Gökdeniz, Celustka ve Tunahan attı.

SAKARYASPOR BODRUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Donkor, Bülent Uzun, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Dimitrov, Murat Akpınar, Del Valle, Ndlovu

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Samet Yalçın, Mohammed, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar

BODRUM ÖNE GEÇTİ SAKARYA 10 KİŞİ KALDI!

Karşılaşmanın ilk yarısında dakikalar 19'u gösterirken Bodrumspor golcü futbolcusu Gökdeniz ile 1-0 geçti. Bu sezon 9'uncu kez fileleri sarsan yıldız oyuncunun ardından 44'üncü dakikada Rotman rakibini tehlikeli bölgede düşürünce Sakaryaspor 10 kişi kaldı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

UZATMADA FARK OLDU

Bodrumspor kaşrısında eksik kalmasına rağmen oyunda ağırlığını ortaya koyan Sakaryaspor, Zdravko Dimitrov'un golü ile skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla uzatmalara gitti. Ondrej Celustka ceza sahasına yapılan ortada kafayla topu ağlarla buluşturdu ve Bodrum yeniden öne geçti. 103'te ise Tunahan Akpınar sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Tunahan birkaç dakika sonra ise kırmızı kart gördü

KIRMIZI KART VAR'DAN DÖNDÜ

Bodrumspor'da Tunahan'ın ardından Erkan da kırmızı kart gördü. Ancak Abdülkadir Bitigen VAR'a gidip pozisyonu inceledikten sonra kartı iptal etti.

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