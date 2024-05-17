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Galatasaray Fenerbahçe'nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig'i sallar

Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Galatasaray diğer yandan gelecek sezonun planlaması için de kolları sıvadı. Cimbom, seçim sonrası hız vereceği çalışmalarında çok önemli isimlerle görüşüyor. Listede dünya yıldızları yer alırken Fenerbahçe'nin eski bir futbolcusu da gündemde bulunuyor. Eğer imzalar atılırsa Süper Lig'de dengeler değişebilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 18:46 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 18:46
Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar

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Trendyol Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi. Bugüne kadar 99 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kendisindne 6 puan geride bulunan sarı lacivertliler karşısında beraberliğin dahi yettiği Aslan, kazanarak şampiyonluk kutlamalarına başlamak ve sezonu tamamlamak amacında. Ardından oynanacak Konyaspor maçı dönüşünde ise resmi tören ve eğlenceler yapılacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Listede çok sayıda isim bulunurken özellikle daha önce Fenerbahçe'de forma giyen bir yıldız gündemi sallayacak gibi görünüyor.

Detaylar haberimizde yer alıyor.

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Dünyanın en büyük derbileri açıklandı! Galatasaray Fenerbahçe derbisi kaçıncı sırada

Geride kalan sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, pazar akşamı 24'üncü kez mutlu sona ulaşmak amacında. Sarı kırmızılılarda derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk, öğrencilerinden puan farkı ve avantajı yokmuş gibi mücadele etmelerini ve mücadele etmeleri gerektiğini söyleyerek en iyi verimi almaya çalışıyor.

Galatasaray son maçında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 geriye düşse de 2-1 öne geçmiş ancak sonrasında skor eşitlense de Berkan Kutlu'nun golüyle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Kalan 2 maçını da kazanmayı hedefleyen Cimbom'da 105 puanına ulaşılmak isteniyor. Ayrıca transfer gündemi de bir hayli yoğun. Takımdan ayrılması beklenen isimler gönderilebilirse büyük bir boşluk oluşacak. Yapılacak takviyeler de merak konusu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı da gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da yaz aylarında pek çok oyuncu gönderilecek. Özellikle stoper mevkisinde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Derrick Köhn'ün yeni geldiği hesap edilirse Aurier'in kiralık kontratı uzatılmayacak. Anlaşma yoluna da gidilmeyecek. Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için pek çok takım devrede. Resmi teklif ulaştığı anda görüşmeler başlayacak. Takımda yer almaları beklenmiyor.

İki stoperin ayrılmasının ardından bu bölgeye takviyeler yapılacak. İlk 11'de oynayacak ve Süper Lig'e ayak uydurabilmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterebilecek bir isim aranıyor.

Bu kapsamda listeye flaş bir isim girdi. Hatta kendisi daha önce Fenerbahçe'de oynadı ve performansıyla da ön plana çıkarak önemli bir transfer gerçekleştirildi.

Aslan sezon başında 12.3 milyon euroya Hoffenheim'e transfer olan Macar stoper Attila Szalai'nin peşine düştü. Yönetim, ikinci devreyi Freiburg'da kiralık geçiren ve iki takımda toplam 8 karşılaşmada 435 dakika süre alabilen 26 yaşındaki futbolcuyu istiyor.

Szalai için ilk teklif kiralama ve satın alma opsiyonlu olacak. Eğer kabul görmezse zorunlu satın alma veya bonservis gibi seçenekler sunulacak.

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