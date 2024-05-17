Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar

Galatasaray son maçında Fatih Karagümrük karşısında 1-0 geriye düşse de 2-1 öne geçmiş ancak sonrasında skor eşitlense de Berkan Kutlu'nun golüyle zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Kalan 2 maçını da kazanmayı hedefleyen Cimbom'da 105 puanına ulaşılmak isteniyor. Ayrıca transfer gündemi de bir hayli yoğun. Takımdan ayrılması beklenen isimler gönderilebilirse büyük bir boşluk oluşacak. Yapılacak takviyeler de merak konusu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı da gündeme geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da yaz aylarında pek çok oyuncu gönderilecek. Özellikle stoper mevkisinde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Derrick Köhn'ün yeni geldiği hesap edilirse Aurier'in kiralık kontratı uzatılmayacak. Anlaşma yoluna da gidilmeyecek. Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için pek çok takım devrede. Resmi teklif ulaştığı anda görüşmeler başlayacak. Takımda yer almaları beklenmiyor.

İki stoperin ayrılmasının ardından bu bölgeye takviyeler yapılacak. İlk 11'de oynayacak ve Süper Lig'e ayak uydurabilmesinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterebilecek bir isim aranıyor.