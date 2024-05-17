Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızına imzayı attırıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar

Trendyol Süper Lig'de gözler derbiye çevrildi. Bugüne kadar 99 puan toplayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kendisindne 6 puan geride bulunan sarı lacivertliler karşısında beraberliğin dahi yettiği Aslan, kazanarak şampiyonluk kutlamalarına başlamak ve sezonu tamamlamak amacında. Ardından oynanacak Konyaspor maçı dönüşünde ise resmi tören ve eğlenceler yapılacak. Diğer yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Listede çok sayıda isim bulunurken özellikle daha önce Fenerbahçe'de forma giyen bir yıldız gündemi sallayacak gibi görünüyor.
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