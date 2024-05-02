UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gol yağmuru! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, İngiltere deplasmanında Aston Villa'yı 4-2 mağlup ederek final için büyük avantaj elde etti.





UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Aston Villa, Villa Park'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan Olympiakos, 16. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada sahneye bir kez daha El Kaabi çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.