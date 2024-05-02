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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gol yağmuru! İşte gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos büyük bir sürprize imza atarak deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 mağlup etti. İtalyan temsilci Fiorentina ise evinde Club Brugge'yi 3-2 mağlup ederek, avantajı kaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 01:08 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 01:08
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gol yağmuru! İşte gecenin sonuçları

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos, İngiltere deplasmanında Aston Villa'yı 4-2 mağlup ederek final için büyük avantaj elde etti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Aston Villa, Villa Park'ta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti. Mücadeleye çok etkili başlayan Olympiakos, 16. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. 29. dakikada sahneye bir kez daha El Kaabi çıktı ve farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.



Ev sahibi 45+1. dakikada Ollie Watkins'in fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 geride girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Aston Villa, 52. dakikada Moussa Diaby ile eşitliği yakaladı. 56. dakikada Olympiakos Ell Kaabi'nin penaltıdan attığı golle yeniden öne geçti. Baskısına devam ettiren Yunan ekibi, 67. dakikada Santiago Hezze ile skoru 4-2'ye getirdi.



81. dakikada bu kez Aston Villa penaltı kazandı. 84. dakikada beyaz noktanın başına geçen Douglas Luiz penaltı atışından yararlanamadı. İlerleyen dakikalarda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca Olmpiakos mücadeleyi 4-2 kazandı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.


UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ: FIORENTINA: 3 - CLUB BRUGGE: 2

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında Fiorentina, sahasında Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.



UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında İtalyan ekibi Fiorentina, Artemio Franchi Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü ağırladı. Mücadele oldukça tempolu başladı. 5. dakikada Riccardo Sottil'in golüyle ev sahibi 1-0 öne geçti.

16. dakikada konuk takım penaltı kazandı. 17. dakikada Hans Vanaken penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı. Fiorentina, 37. dakikada Andrea Belotti'nin golüyle yeniden öne geçti ve karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



61. dakikada Club Brugge'den Raphael Onyedika ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibi karşısında eksik olan konuk takım, 2 dakika sonra Thiago'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi. 90+1. dakikada Zola son sözü söyledi ve Fiorentina'yı 3-2 öne geçirdi. Bu gol maçın da skoru oldu.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.

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