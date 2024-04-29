Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Hayalleri süsleyen transfer

Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir atak yaptı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Manaj için Yiğidolar'ın astronomik bir bonservis beklentisi var.