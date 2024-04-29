Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Hayalleri süsleyen transfer

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertliler ezeli rakibi Beşiktaş'ı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.
Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir atak yaptı.
Fenerbahçe, attığı gollerle Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ı transfer listesine aldı.
Yönetimin, 27 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.
Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Manaj için Yiğidolar'ın astronomik bir bonservis beklentisi var.
BARCELONA'DA OYNADI
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 18 gole imza atan Manaj, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
Toplamda 32 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Kariyerinde Barcelona, İnter, Watford ve Granada gibi takımların formasını da giyen tecrübeli oyuncu 31 kez Arnavut Milli Takımı'nda görev yaptı.
27 yaşındaki yıldız oyuncu ülkesi adına 6 gol katkısı yaptı.