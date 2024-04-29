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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye! Hayalleri süsleyen transfer

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler Süper Lig'de gösterdiği performansla göz kamaştıran yıldız isim için harekete geçti. İşte herkesin hayalini süsleyen o transfer...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 12:59 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:59
Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe’ye! Hayalleri süsleyen transfer

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Beşiktaş'ı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Sarı-Lacivertliler, Michy Batshuayi'nin sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı sürpriz bir atak yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Fenerbahçe, attığı gollerle Süper Lig'de fırtına gibi esen Sivasspor'un Arnavut golcüsü Rey Manaj'ı transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Yönetimin, 27 yaşındaki yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcu için Galatasaray'ın da pusuda beklediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Manaj için Yiğidolar'ın astronomik bir bonservis beklentisi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

BARCELONA'DA OYNADI

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 18 gole imza atan Manaj, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Toplamda 32 maçta 22 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

Kariyerinde Barcelona, İnter, Watford ve Granada gibi takımların formasını da giyen tecrübeli oyuncu 31 kez Arnavut Milli Takımı'nda görev yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

27 yaşındaki yıldız oyuncu ülkesi adına 6 gol katkısı yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Süper Lig’in yıldızı Rey Manaj Fenerbahçe’ye!

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