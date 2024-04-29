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Galatasaray'ı yıkan haber! İşte Mertens'in yeni adresi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. 2 sezondur gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Dries Mertens'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim yıldız isimle sözleşme tazelemek isterken, sarı kırmızılıları yıkan bir haber geldi. İşte Mertens'in yeni takımı...

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 10:55 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:55
Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

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Trendyol Süper Lig'de iki sezondur Galatasaray formasını terleten ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Dries Mertens için sarı-kırmızılı camiaya üzücü bir haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

Cimbom'da 5 oyuncu ile sözleşme uzatılmasının ardından Dries Mertens'in de geleceği netlik kazanmış oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

Akşam'da yer alan habere göre yıldız oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

9 yıllık Napoli serüveninin ardından Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, ortaya koyduğu performansla lige damga vurmayı başarmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

Belçikalı oyuncunun yeni adresi belli oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre; Dries Mertens, sezon sonunda takımdan ayrıldıktan sonra MLS'te bir takıma transfer olacak ve burada bir sezon oynadıktan sonra futbola veda edecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

'DEVAM ETMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ AMA...

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçına ardından Dries Mertens açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

Mertens, kendisinin ve ailesinin burada mutlu olduğunu söyleyerek Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

GALATASARAY RAKAMLARI

Dries Mertens, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 80 maçta terletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 16 gol ve 20 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi

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