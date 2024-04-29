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Panathinaikos, Aris'e yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim çılgına döndü telefonu yere fırlattı

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi. Şampiyonluk şansını zora sokan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim maç devam ederken kaçan pozisyonlara sinirden telefonunu yere fırlattı. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından taraftarlar tarafından protesto edildi.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 23:46 Güncelleme 29 Nisan 2024, 10:06
Panathinaikos, Aris’e yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim çılgına döndü telefonu yere fırlattı

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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, sahasında Aris'e 1-0 yenildi.

Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off 8. hafta maçında Panathinaikos'a konuk olan Aris, 2. dakikada Alvaro Zamora'nın attığı golle galip geldi.

AEK mağlubiyetinden sonra Aris'e de kaybeden Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Günün diğer maçlarında PAOK, AEK'i 3-2, Olympiakos ise Lamia'yı 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından AEK, bitime iki hafta kala 75 puanla liderliğini sürdürdü. AEK'in ardından Panathinaikos 71, birer maçı eksik takımlardan PAOK 71 ve Olympiakos 70 puanla sıralandı. Aris ise 52 puanla 5. sırada yer aldı.

TERİM TELEFONU FIRLATTI

Panathinaikos'un Aris karşısında aldığı beklenmedik yenilgi, Fatih Terim'i çok sinirlendirdi.

Fatih Terim'e Yunanistan'da olay tepki! Sahadan çıkarken...

Tecrübeli çalıştırıcı kaçan pozisyonların ardından maç içerisinde sinirlendiği bir an sonrası telefonunu yere fırlattı.

'BÜYÜK BİR AVANTAJI KAYBETTİK'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, "Yine çok büyük bir avantajı kaybettik. 1-0 geride başladık. Çok üzgünüm açıkçası. Maalesef şampiyonluk adına çok büyük bir avantajı kaybettik" ifadelerini kullandı. Atina kulübünün taraftarları maçın ardından Fatih Terim'e tepki gösterdi.

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