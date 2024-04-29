Panathinaikos, Aris’e yenilerek şampiyonluk şansını zora soktu! Fatih Terim çılgına döndü telefonu yere fırlattı

'BÜYÜK BİR AVANTAJI KAYBETTİK'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, "Yine çok büyük bir avantajı kaybettik. 1-0 geride başladık. Çok üzgünüm açıkçası. Maalesef şampiyonluk adına çok büyük bir avantajı kaybettik" ifadelerini kullandı. Atina kulübünün taraftarları maçın ardından Fatih Terim'e tepki gösterdi.