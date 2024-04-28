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Mertens ve Muslera kariyer rekorunu kırdı! Galatasaray'ın yıldız oyuncuları performanslarıyla büyülüyor...

36 yaşındaki Mertens, son 6 maçta 10 gol katkısı yaptı. 16 asistle kariyer rekoru kırdı. Adana Demir maçında 5 kurtarışla kalesini kapatan 37 yaşındaki Muslera ise kariyerinde en az gol yediği sezona imza attı.

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Giriş Tarihi 28 Nisan 2024, 06:59 Güncelleme 28 Nisan 2024, 06:59
Mertens ve Muslera kariyer rekorunu kırdı! Galatasaray’ın yıldız oyuncuları performanslarıyla büyülüyor...

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Galatasaray'ın iki yıldızı Dries Mertens ve Fernando Muslera futbolda yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu yeniden kanıtladı.

Sarı-Kırmızılılar'da 13 yıldır forma giyen 37 yaşındaki kaleci Fernando Muslera, son oynanan Adana Demirspor maçında 5 kritik kurtarış yaparak galibiyette başrol oynadı.

MERTENS'TEN MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Aslan'ın elde ettiği şampiyonluklarda başrolü oynayan Muslera, kariyerinde en az gol yediği sezonu yaşıyor.

Ligde kurtarış yüzdesi en yüksek kaleci olan Nando, Süper Lig'de maçların yüzde 50'sinde kalesini gole kapatarak kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

37 yaşındaki Mertensz, son 6 maçta 10 gole katkıda bulundu. Süper Lig'de 16 asistle zirvede yer alan Mertens kariyer rekoru kırdı.

Adana Demirspor maçında 5 kez top çalan tecrübeli futbolcu, skora da katkı vermeyi ihmal etmedi. Ziyech ve Icardi'nin attığı gollerin asistini yaptı.

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