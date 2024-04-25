Galatasaray stoper avına çıktı! Listeye Slavia Prag’dan Igoh Ogbu da girdi

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Adım adım tarihindeki 24. lig şampiyonluğuna ilerleyen Galatasaray yeni sezonun planlamasını da çok dikkatli bir şekilde yapıyor. Savunmanın iki önemli ismi Davinson Sanchez ve Victor Nelsson için ciddi teklifler almaya başlayan Sarı-Kırmızılılar stoper arayışlarına başlamıştı. Genç ve potansiyelli isimlere yönelen yönetim Sparta Prag formasını giyen Martin Vitik'i listesine eklemişti.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Alınan bilgilere göre; Galatasaray, bir başka Çekya ekibi Slavia Prag'ta forma giyen Igoh Ogbu için de girişimlere başladı. Scout ekibinin 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla alakalı yönetim ve teknik heyete çok olumlu bir rapor sunduğu belirlendi. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ogbu'nun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro. Yönetimin kısa süre içinde Slavia Prag ve futbolcunun menajeriyle temasa geçerek olası transferin maliyetiyle ilgili bilgi alacağı öğrenildi. Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Igoh Ogbu güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekiyor.