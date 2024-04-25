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Fenerbahçe'nin 3 yıldızının performansı geçen yıla göre büyük düşüşte

2023’te 7 gol, 6 asist üreten Tadic, bu yıl 2 gol, 5 asist yaptı. Geçen yıl 16 gol, 4 asistle oynayan Dzeko bu sene 4 gol, 1 asistle mücadele ediyor. Szymanski ise 8 gol, 6 asistlik performans sergileyen Szymanski ise bu yıl 1 gol, 4 asist yaptı.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 07:02 Güncelleme 25 Nisan 2024, 07:05
Fenerbahçe’nin 3 yıldızının performansı geçen yıla göre büyük düşüşte

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Fenerbahçe'nin 3 silahşörü Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Öyle ki Sarı-Lacivertli taraftarlar bu 3'lünün performansı sonrası adeta kendinden geçmişti.

Süper Lig'in son haftalarına geldiğimiz günlerde ise bu 3'lünün performansı düştü. 2023 yılında 7 gol, 6 asist üreten Dusan Tadic 2024'te 2 gol, 5 asist yaptı.

Edin Dzeko ise geçen yıl 16 gol ve 4 asistle 20 gol katkısı verdi. Bu yıl ise 4 gol, 1 asistle mücadele ediyor. Sebastian Szymanski, 2023 yılında 8 gol, 6 asist üretirken bu yıl 1 gol, 4 asiste imza attı. Sarı-Lacivertliler'in 3 yıldızı geçen yıl 47 gole katkı verirken bu yıl ise sadece 17 gole katkıda bulundular.

Özellikle takımın tecrübeli isimlerinden Tadic ve Dzeko'nun bu haftalarda daha fazla sorumluluk alması ve gol katkısı vermesi beklenirken yerinde saymaları taraftarları da düşündürüyor.

Polonyalı yıldız oyuncu Szymanski, Süper Lig'de 20. haftadan sonra sadece 1 asist üretti. Ligde 10 Ocak'tan beri gol atamıyor.

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