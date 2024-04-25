Fenerbahçe’nin 3 yıldızının performansı geçen yıla göre büyük düşüşte

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Fenerbahçe'nin 3 silahşörü Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Öyle ki Sarı-Lacivertli taraftarlar bu 3'lünün performansı sonrası adeta kendinden geçmişti.

Süper Lig'in son haftalarına geldiğimiz günlerde ise bu 3'lünün performansı düştü. 2023 yılında 7 gol, 6 asist üreten Dusan Tadic 2024'te 2 gol, 5 asist yaptı.