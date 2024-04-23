Ankaragücü - Beşiktaş MAÇ SONUCU 0-0 || ÖZET

Maçın en tartışmalı anlarından biri, Ankaragücü'nün 15. dakikada attığı golün VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayılmasıydı.

MKE Ankaragücü 'nün ev sahipliğinde oynanan mücadelede, ilk yarı boyunca her iki takım da gol bulmakta zorlandı. Ancak 15. dakikada Ankaragücü'nün Ali Sowe ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu pozisyon, maçın kırılma anlarından biri oldu.

Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final inin ilk maçı, heyecan dolu anlara sahne oldu. Ancak maçın sonucu, beklenenin aksine golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da benzer bir tablo hakimdi. Ancak maçın 60. dakikasında taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler arasında bir çakmak, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok'un boynuna isabet etti. Bu olay, maçın atmosferini olumsuz etkiledi ve güvenliğin sağlanması için müdahale gerektirdi.

Sonuç olarak, Ankaragücü ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ilk maçı, golsüz beraberlikle sonuçlanırken, rövanş mücadelesi için her iki takım da avantaj arayacak.