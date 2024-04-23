20 milyon euroya "Bay bay" dediler... Son dakika Fenerbahçe'de ayrılık sesleri!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Sebastian Szymanski , uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Polonyalı futbolcu, gösterdiği üstün performansla birçok Avrupa kulübünün radarına girmiş durumda.

Fenerbahçe'nin en fazla asist yapan ismi olan Sebastian Szymanski , bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi, Konferans Ligi Elemeleri ve Türkiye Kupası'nda toplam 49 maça çıkarak adını sıkça duyurdu. Bu karşılaşmalarda 12 gol atıp 17 asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Son olarak, Polonyalı yıldız için İngiliz bir kulübün devreye girdiği ve 20 milyon Euro'luk bir teklifle Fenerbahçe'ye yaklaşacağı öğrenildi. Bu teklif, Szymanski'nin potansiyelini ve değerini bir kez daha ortaya koyuyor.