Beşiktaş’ın yeni teknik direktör olacak? Feyyaz Uçar sinyali verdi: Görüşülen 20 hocanın...



"GÖRÜŞÜLEN YİRMİ HOCANIN ÇOĞUNDAN OLUMLU YANIT ALAMADIK"

Devre arasında başkan Hasan Arat'ın birçok teknik adamla görüştüğünü fakat olumlu geri dönüş alamadığını ifade eden Feyyaz Uçar, "Başkanımızın lafının üstüne laf olmaz. Yüzde 50-50 devam ediyoruz. Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu an öncelikli olan şey kupadaki yarı final maçlarımız. Sezon arasında hoca ihtiyacımız olduğunda başkanımız birçok teknik adamla görüştü, o konuda tekrar açıklama yapma ihtiyacı hissediyorum. Sezon arası olması, elimizdeki kadronun yetersizliği, sezon başında takımla başlamak isteyen hocalar sebebiyle görüşülen yirmi hocanın çoğundan olumlu yanıt alamadık. Fernando Santos bu cesareti gösterdi. Biz aynı teknik direktör arayışını birkaç hafta içinde başkanımız nezdinde yine başlatacağız. Amacımız, Beşiktaş'ın teknik ve taktik anlayışına uygun, oyunu sadece kendi alanında kabul eden değil, oyuna hakim olmaya çalışan, rakip alanda oynayan, yeteri kadar gol pozisyonu yakalayan, enerjik, dinamik ve mücadeleci kadroya göre bir hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur. Birçok hocanın adı geçiyor ama şu ana kadar resmi bir görüşme olmadı. Ama mutlaka görüşmeler başlayacak. İyi niyetli olarak teknik adamlar önümüzdeki sezonun planlamasını yaparlar. Yönetimler ve futbolcular hepsi yapar ama skorlar kötü gittiğinde o zaman çok farklı şeyler yapılmak zorunda kalınıyor. Hocamız tabii ki bunun hazırlığını yaptı ama ne yazık ki önümüzdeki sezon yeni bir hocayla başlayacağız" şeklinde konuştu.



"İKİ AYAKLI GÜZEL BİR YARI FİNAL MÜCADELESİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ankaragücü ile oynayacakları Türkiye Kupası yarı final müsabakasının kolay olmayacağını ifade eden Uçar, "Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz, Ankara'nın değerli bir ekibi. Yıllardır rekabet içindeyiz. Kupada hak ettikleri yerdeler. Bizim hedefimiz tabii ki kupayı alabilmek. Her iki maç da zor olacak. Özellikle iç sahada son derece istekli, agresif ve arzulu oynayan bir Ankaragücü var. Biz tabii ki ilk maç deplasmanda olacağı ve iki ayaklı maç olacağı için amacımız oradan gol yemeden dönebilmek. Maç kesinlikle kolay olmayacak. Bugünkü seyrettiğim Ankaragücü oyun oynamaya çalışan, 2-0 mağlup olmasına rağmen birçok pozisyon yakalayan bir ekipti. Aynı anlayışla sahada olacaklarını düşünüyorum. İki ayaklı güzel bir yarı final mücadelesi olacağını düşünüyorum" dedi.



"HEPSİNİN KUPA MAÇINDA OYNAMASINI İSTİYORUZ"

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Feyyaz Uçar, "Semih'in, Mert'in, Coley'in ve Masuaku'nun durumu yarınki rejenerasyon idmanı sonrasında doktorların tespiti ve tedavisiyle belli olacak. Hepsinin kupa maçında oynamasını istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor. Bugün altyapıdan bir oyuncumuzu aldık. Fahri kadromuzdaydı. Mustafa'yı da biraz oynattık. Biz dün Fulya'daydık, oradaki ışık sistemi değişti. Bakalım geceleri gol atılıyor mu diye bizzat kendimiz gittik gördük. Hakikatten ışıklar çok güzel olmuş. İnşallah orada altyapıdaki evlatlarımız artık istedikleri saatte top oynayabilirler. Bu şekilde altyapıya olan yatırımlarımız devam edecek. Beşiktaş öz kaynak düzenine önem veren bir ekiptir, biz oralardan yetiştik. Bu formayı da uzun yıllar terlettik. İnşallah birçok yeni gencimiz de bu şansı yakalayacak" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE DERBİSİ KADAR ÖNEMLİ BİR MAÇIMIZ VAR"

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Feyyaz Uçar, "Şu an maç maç gideceğiz. Fenerbahçe derbisi kadar önemli bir maçımız var. Kupa maçını oldukça önemsiyoruz. Kupa maçından sonra Fenerbahçe maçının hazırlıkları başlayacak" yorumlarında bulundu. "YAVRU KARTAL HALA GELMEDİ, HAYIRLI BİR HABER BEKLİYORUZ"

Umut Meraş'ın eşinin doğum yapacak olması hakkında da yorumlarda bulunan Uçar, "Umut kardeşimiz bugün normalde ilk 11'de başlayacaktı. Hanımı hamile, doğum sancıları başlamış. Yavru kartal hala gelmedi, hayırlı bir haber bekliyoruz. Normal bir doğum olacak, bayağı uzun sürdü. O yüzden bugün bizden ayrı kaldı. Bu arada Emrecan Terzi'ye de teşekkür ederiz. Bugün sakatlığı olmasına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Bir takımdaşlık örneği gösterdiler. Umut'a İnşallah güzel haberler aldıktan sonra tebriklerimizle ulaşacağız ve kucaklayacağız" diyerek sözlerini noktaladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN