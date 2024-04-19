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Beşiktaş'ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın galibiyet golleri Muci ve Muleka'dan geldi. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 19:04 Güncelleme 19 Nisan 2024, 22:28
Beşiktaş’ın 3 puan hasreti sona erdi! Kara Kartal evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.



10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Muçi, sağ kanattan bindiren Rashica'nın önüne pasını gönderdi. Ceza sahasına giren Rashica'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

13. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Rashica altıpas önüne ortasını yaptı, Ankaragücü savunmasında Kazımcan'ın ters kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp kornere çıktı.



18. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Gedson, ceza yayı önünde boş pozisyondaki Muçi'ye pasını attı. Muçi sol ayakla gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0.

22. dakikada kaleyi cepheden gören Gedson Fernandes, çok sert vurdu, kaleci Bahadır sağına uzanıp topu kornere çeldi.



39. dakikada Ankaragücü beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Beşiktaş ceza sahasına giren Morutan'ın arka direğe yaptığı ortada top yan direğe çarptı ve altıpas önüne açıldı. Boşta kalan topa Efkan kafayı vurdu, kale çizgisi önünde Svensson golü önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARINDAN DETAYLAR
52. dakikada Sowe'un pasında topla buluşan Kitsiou'nun sağ çaprazda altı pas üzerinden sert vuruşu üstten auta gitti.

57. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının hemen gerisinden sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

67. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti. 2-0

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